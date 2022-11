Al ritmo de canciones como 'Estamos Bien', 'Bichiyal' y 'Yo Perreo Sola', el cantante puertorriqueño Bad Bunny puso a bailar a los colombianos en su 'World's Hottest Tour', que llegó al país el 18 y 19 de noviembre con dos presentaciones en Medellín y un evento final en Bogotá, el 20 de noviembre.



Y es que las noches de concierto más allá de estar cargadas de adrenalina y emoción, donde el boricua incluso voló a bordo de una plataforma para estar más cerca de sus fans, se convirtieron también en el momento perfecto para que varios asistentes les pidieran la mano a sus parejas, así como para muchos otros la oportunidad de llamar la atención del artista, robarle un beso e incluso entregarle un regalo.

Pero, el cantante no se quedó atrás y sorprendió con una confesión sobre su vida amorosa.

El concierto de Bad Bunny en Bogotá se llevó a cabo en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Andrea Moreno / EL TIEMPO

Las noches de concierto estuvieron llenas de complicidad, en donde el 'Conejo malo' se mostró muy abierto y cercano a sus fanáticos, casi como si se tratara de un amigo más. Pero fue en Bogotá, cuando en medio del ambiente de conexión entre su público y él, Bad Bunny decidió confesar ante los miles de asistentes cómo era él cuando estaba en una relación sentimental.



El público se quedó por un momento en silencio y la música se detuvo, en ese momento el músico señaló: "Yo no soy celoso". A lo que los miles de fanáticos respondieron con risas y aplausos.

Es ahí que el artista empezó a preguntarles a los asistentes al concierto en El Campín si los hombres de la capital colombiana son celosos.



"Yo no sé si sea cierto, pero me dijeron que los hombres en Bogotá, específicamente los hombre de Bogotá no son celosos", señaló. Pero, el público reaccionó de inmediato, algunos rechazando con un 'no' y otros apoyando la respuesta del artista. Pero como lo que más resonó fue el rotundo 'no', el puertorriqueño necesitó una segunda confirmación.

"¿Eso es cierto?, ¿es cierto?", les preguntó Bad Bunny a los fans que tenía más cerca de la tarima, entre ellos la modelo y presentadora Mafe Romero, quien colocó sus manos en la frente con los dedos apuntado hacia arriba para hacer alusión a uno cachos."¿Qué significa ese símbolo?, ¿qué les gusta pegar cachos los hombres de Bogotá?", dudó el artista, y agregó: "¿Tú estás segura de lo que tú dices (sic)?"

Sin embargo, recordó que él no se refería a si había o no infidelidad, sino a que si los hombres de Bogotá eran o no celosos.



"[...] Ok, entonces, supuestamente los hombres de Bogotá no son celosos. Cuando yo escuché esa noticia me puse contento porque yo dije: 'Eso está bien', yo puedo ser de Bogotá, porque yo no soy celoso", anotó el cantante e inmediatamente comenzó a sonar su canción 'Yo no soy celoso' de su más reciente álbum 'Un verano sin ti'.

