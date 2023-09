Cada noche, los participantes de ‘Yo me llamo’ dan lo mejor de sí para parecerse al artista que emulan.



Uno de los que aún continúa en competencia es el concursante que imita al puertorriqueño Bad Bunny.



Los jurados coincidieron en que su parecido físico es muy similar, sin embargo, manifestaron que lo más importante del concurso es que la voz sea lo más parecida posible a la del real.

A pesar de que el imitador ha recibido juiciosamente sus clases en la escuela de ‘Yo me llamo’, sigue sin convencer su voz al salir al escenario.



En el capítulo anterior, cuando el artista tuvo su presentación de rutina, Pipe Bueno resaltó el look de cantante de música urbana, ya que dio con los ‘crespos’ que luce el Bad Bunny real, no obstante, mencionó que aún le falta el color y tono de voz, especialmente en las notas agudas.



Escola y Amparo dieron un comentario similar, afirmando que esta situación es preocupante, ya que el no mejorar en este aspecto es una de las razones para ser expulsado de la competencia, aunque tienen claro y son conscientes de que algunos artistas reales utilizan herramientas como autotune para cantar bien.



Así mismo, los jurados corrigieron a la participante que imita a Arelys Henao, afirmando que aunque se vio muy bien en escena, no se observó que sentía de verdad lo que mencionaba en el tema musical.

¿Cuál imitador fue el destacado de la noche?

A pesar de los comentarios no tan positivos para Bad Bunny, este se salvó de la noche de eliminación del próximo viernes.



Tres de los participantes del capítulo irán a defender su personaje como una última oportunidad y estos fueron: Arelys Henao, Paulina Rubio y Vicente Fernández.



Por otra parte, la Inteligencia Artificial, llamada 'Su Majestad Symphony' del programa, escogió como mejor de la noche a Carín León, quien fue acreedor a un premio de 10 millones de pesos.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

