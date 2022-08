Bad Bunny, el artista puertoriqueño, es uno de los cantantes más escuchados entre los fanáticos de la música urbana, ya que su sencillo ‘Tití me preguntó’ se encuentra en el ‘top’ 3 de las canciones más escuchadas del mes de agosto de 2022 en la plataforma Spotify.

Ha llegado a las grandes ligas de la industria musical con muchos de sus exitosos sencillos que se han convertido en tendencia hasta en las redes sociales, logrando grandes ganancias. Según la página web ‘Celebrity Net Worth’, ha logrado sumar un patrimonio de 18 millones de dólares (casi 80 mil millones de pesos colombianos, a día de hoy).



El puertoriqueño ha demostrado que puede conseguir cualquier lujo si lo desea obtener. Así fue como lo evidenció al adquirir un auto Bugatti Chiron, del cual únicamente existen 20 modelos en todo el mundo. De acuerdo con el portal ‘Diariomotor’, uno de estos ostentosos vehículos está valorado en más de dos mil millones dólares (más de ocho mil millones de pesos colombianos).

Unos $3.2 millones, es el costo del nuevo carro de Bad Bunny🐰-- Bugatti Chiron Sport "110 Ans"



“Es un especialista en aceleración completando el 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, y hace el 0 a 300 km/h en 13,5 segundos. Tiene una velocidad máxima de 420 km/h, limitada para su uso en carretera”, explicó el medio citado.

El portal ‘Mosic’ le preguntó a Bad Bunny por qué decidió comprarse ese automóvil, ya que al parecer nadie le quiso alquilar uno de esos modelos. Su respuesta fue bastante clara y sencilla: “Gente sin corazón”.



“El mensaje está ahí, yo no uso prendas, pero si quiero me engancho -palabra coloquial para aferrarse a algo- el Polo Norte. Me enganché en el Polo Norte, que es el Bugatti, que es Blanco Nieve”, aseveró durante la entrevista.

El accidente



El pasado 11 de agosto de 2022, Bad Bunny y el empresario David Grutman abrieron 'Gekko', un restaurante de carnes al estilo de la cultura y comida japonesa, el cual está ubicado en barrio Brickell, Miami. El evento contó con la asistencia de fanáticos, medios de comunicación y grandes artistas como Karol G y Joe Jonas.

Durante la llegada, el intérprete de ‘Ojitos lindos’ sufrió un pequeño accidente con su auto al chocar con un Lamborghini en el momento que estaba parqueando. Sin embargo, la situación no pasó a mayores, ya que el golpe fue leve.

