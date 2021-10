Bad Bunny sobre J Balvin: 'Si yo fuera juez de los Grammy no nomino 'Agua''

Recientemente Bad Bunny estuvo en una entrevista en 'Alofoke radio show', una emisora de República Dominicana, país donde ha estado desde hace un mes, creando nueva música.



En medio de la conversación, tocaron el tema de la polémica por los premios Grammy entre J Balvin y Residente. El puertorriqueño confesó que es amigo de ambos artistas por lo que prefirió quedarse callado frente a los hechos, pues, además, considera que "es un pleito delicado".



Aun así, confesó que entiende ambos puntos de vista.

"Yo puedo entender el punto de Balvin en cuestión de que sí, quizá, se lucran de la popularidad del género del reguetón para los rating y deben, quizá, tener más en cuenta las producciones, las canciones que salen de reguetón. Pero al mismo tiempo entiendo a René y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él", aseguró el intérprete de 'Yo perreo sola'.

Explicó que artistas como J Balvin, Ozuna y él generalmente están en todos los premios, pero los Grammy le dan un espacio a aquellos que también hacen música con el corazón y no tienen participación en otros galardones como los Billboard, por lo que no se puede esperar que todos los Grammy sean para el género.



"J Balvin, Bad Bunny, Anuel, Ozuna están en todos los premios y hay muchos artistas que tú ves en los Grammy y no ves en los Billboard. Entonces yo creo que los Grammy le dan una exposición a otros géneros, a otros artistas que, quizá, no tienen la exposición de los Billboard", manifestó.



Bad Bunny sobre J Balvin

Dejó en claro que a él no le molesta que la Academia le dé visibilidad a otros artistas y explicó que, en su caso, 'El último tour del mundo' merecía más nominaciones, pero no las tuvo, a diferencia de 'Agua', tema del cantante paisa que compite en la categorías de canción del año y mejor canción urbana.

Bad Bunny fue galardonado como el 'Artista del año' en los premios Billboard. Foto: Giorgio Viera. EFE

"Yo pienso que yo debí recibir un poco de más nominaciones. Por ejemplo, a Balvin le nominaron 'Agua', o sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron 'Agua'. Yo juez de los Grammy no nomino 'Agua' ni a los Nickelodeon", expresó.



Y explicó que: "Lo más cabrón de 'Agua' es la pista que la hizo Tainy, pero yo no considero que sea un tema que yo diga: 'Diablo eso se merece un Grammy'. 'Hawai' es un tema que es un reguetón de Maluma que, a pesar de ser lo más pop que puede tener el reguetón, es un buen tema".



Finalmente, confesó que él no hace música para recibir premios y que, de antemano, agradece cada galardón que le entregan.



"Es un pleito ahí raro, pero a última hora yo estoy agradecido con el premio que me dan en los Grammy, con el que me dan aquí, con el que me dan allá. Yo no hago música para el premio y si me los dan, pues bien. No voy a hacer un pleito... No sé, yo estoy tranquilo con lo mío", concluyó el intérprete de 'Yonaguni'.

