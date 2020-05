Bad Bunny ahora es actor: aparecerá en la nueva temporada de ‘Narcos’

En la edición más reciente de la revista estadounidense 'Rolling Stone', el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien además es el protagonista de la portada, ha revelado cuáles son sus planes para este año y cómo está pasando el confinamiento.



El artista, de 26 años, comentó en entrevista con el reconocido medio que un par de semanas antes de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl, en el que compartió el escenario con Shakira, J Balvin y Jennifer López, había grabado algunas escenas para la cuarta temporada de la serie de Netflix ‘Narcos’.

Sin embargo, luego de que las grabaciones del programa se detuvieran a causa de la pandemia por el nuevo coronavirus, su participación quedó incompleta. Por lo que el músico, cuyo nombre real es Benito Martínez, se encuentra a la espera de que la situación mejore para retomar su papel a finales del año.

Aunque Martinez no dio información sobre el personaje que interpretará en la cuarta temporada de la serie, cuya trama se desarrollará en México y mostrará la historia del Cártel de Guadalajara , si aclaró que se trata de un rol secundario.

Además de compartir detalles de las actividades que realiza durante la cuarentena, el intérprete se volvió tendencia al convertirse en el primer artista de música urbana en aparecer en la portada de la revista dedicada a la música y la cultura popular.



Cabe destacar que las imágenes que acompañan la entrevista y encabezan la cubierta fueron tomadas por su novia, Gabriela Berlingeri, con quien el cantante pasa el confinamiento en una residencia de alquiler de la plataforma Airbnb, en Puerto Rico.



Para celebrar que salió en la revista, el puertorriqueño compartió un mensaje con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.



“Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone” (SIC), dice el mensaje que acompaña la publicación.

“Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán”, añadió el cantante, quien también relató que durante este tiempo de encierro no ha perdido las ganas de seguir componiendo canciones.



Solo unas semanas después de que se decretara el confinamiento en Puerto Rico, Bad Bunny lanzó el tema, en colaboración con su pareja, ‘En casita’, una balada sobre querer visitar a ese alguien especial durante la cuarentena.



“Ahora mismo, estoy en el momento más feliz de mi carrera, porque estoy cumpliendo todos mis sueños. No hay un mejor sentimiento que cuando sabes que estás haciendo las cosas bien”, concluyó el cantante en la entrevista.

El 10 de mayo, Bad Bunny lanzó por sorpresa el álbum recopilatorio ‘Las que no iban a salir’, título que hace referencia a los temas que no vieron la luz en su penúltimo disco, ‘YHLQMDLG’ (Yo hago lo que me dé la gana), estrenado el 29 de febrero de 2020.



Para hacer público el lanzamiento, el músico mostró una vista previa a través de una transmisión en vivo en su perfil de Instagram.



El álbum, de 10 temas, cuenta con las colaboraciones de artistas como Don Omar, Jhay Cortez, Nicky Jam, Yandel y Zion y Lennox.



