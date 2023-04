El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presentó en la noche este viernes en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en California, Estados Unidos.



En un show que duró más de dos horas, el artista boricua hizo un repaso por sus principales éxitos de los últimos años, entre ellos 'Moscow Mule', 'Neverita', 'La Santa' y 'Te Boté'.

También hizo un homenaje a la música latina y caribeña que ha influido en su trabajo, a través de imágenes de estilo documental y voces en off, que presentó en medio del show.



En ese momento mencionó a artistas como Héctor Lavoe, Tito Puente y Celia Cruz.



Y respondió a las críticas que ha recibido en las últimas semana por cuenta de una entrevista que dio recientemente en la Revista Time, al referirse sobre el racismo en el reguetón.

Bad Bunny en Coachella Foto: AFP

"En las redes sociales, en la prensa, se dicen muchas cosas, pero nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso, les digo que no crean lo que no vean que salió de mi boca. El que quiera conocerme de verdad, lo invito a mi casa", dijo el cantante en medio del show.



Martínez Ocasio llevó invitados de lujo a la presentación, entre ellos, Ñengo Flow, Jowell & Randy y Jhay Cortez.



Sin embargo, el momento de la noche que se llevó la mayoría de comentarios fue cuando apareció el rapero estadounidense Post Malone.



La idea era que ambos interpretaran 'La canción' y 'Yonaguni' en versión acústica, pero por problemas técnicos, en la conexión de la guitarra y en el propio micrófono del 'Concejo Malo', no fue posible.

Incluso, también hubo alguna especie de confusión a la hora de comunicarse. “Yo le estoy enseñando español a Post Malone, él me está enseñando inglés a mí. Entiende todo lo que le digo”, bromeó el puertorriqueño.



Al día siguiente de la presentación, Bad Bunny publicó en Instagram un video del ensayo que tuvo con Malone antes del show en Coachella. Allí se ve cómo los dos artistas practican la versión acústica de 'La canción'.

"Ya que anoche por problemas técnicos no pudimos realizar esta parte como queríamos, aquí les dejo un poco de cuando la practicamos antes del show... Igual lo disfrutamos", escribió.



REDACCIÓN EL TIEMPO

*Con información de EFE.