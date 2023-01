Millones de personas escucharon la canción 'Yonaguni' de Bad Bunny durante la noche del 31 de diciembre por un verso en específico que se volvió tendencia en el último año y lo cantaron sus seguidores durante los conciertos que realizó en 2022.

El verso que se volvió tendencia está casi al terminar la canción. "Toda la noche arrodillado, a Dios le rezo para que antes que se acabe el año, tú me des un beso, y empezar el 2023 bien cabrón, contigo y un 'blunt''.

Esa frase justa fue la que los seguidores comenzaron a replicar y a prometerse durante los últimos meses. La canción salió al aire en 2021 y se convirtió en uno de los más exitosos desde entonces.

Este domingo 1 de enero de 2023, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con un video en TikTok en el que se ve recién levantado. "¿Cómo era?", comienza tarareando el verso. Y continúa: "Y empezar el 2026 bien cabrón". En la publicación escribió: "Ahí tienen, les di tres años más, feliz 2023".

¿De qué trata la canción?

"Una noche más y copas de más, tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas" es el primer verso. La letra cuenta la historia de una persona que está enamorada de otra y no puede evitar pensar en ella, pese a que no pueden estar juntos. "Aunque sé que no debo pensar en tí, bebé, pero cuando bebo, me gana tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo", continúa.

Y sigue: "Dime donde tú estás, que yo por tí cojo un vuelo, y a Yonaguni le llego". El puertorriqueño hace referencia a la isla pequeña más remota de Okinawa, en Japón, un lugar al que no es tan fácil de acceder, pero que por amor, lo haría. En el video hace también varias referencias a la cultura japonesa y al final tiene unos versos en japonés.

Durante toda la canción, la persona enamorada hace una especie de declaratoria, hablando de la pareja actual de la otra persona y recordando cuáles han sido las interacciones mutuas en redes sociales. Además, le dice que haría todo por ella.

El éxito de Bad Bunny

El cantante se convirtió en el fenómeno musical del 2022. Desde comienzo de año se ubicó como el artista más escuchado en todas las plataformas digitales de música, según Global Digital Artist Ranking, que reúne datos de Apple Musica, Spotify, iTunes, YouTube, Shazam y Deezer.

Su álbum 'Un verano sin ti' rompió el récord de más reproducciones en Spotify, con más de 183 millones en un mismo día. Además, logró situar las 23 canciones de la producción en el top 30 de esa plataforma. En los datos de Colombia, fue el artista más escuchado.

En 2020, su álbum 'El último tour del mundo' se convirtió en el primero en español en liderar la lista de éxitos Billboard 200 en Estados Unidos. Ese mismo año, publicó 'YHLQMDLG' y 'Las que no iban a salir'.

Entre el 1 y 30 de septiembre de 2022, realizó su 'World Hottest Tour' y recaudó 123,7 millones de dólares, según cifras reportadas por Billboard. Es la cifra recaudada más alta en un mes desde que la revista especializada hace la lista. Superó a Elton John, Harry Styles, Rolling Stones, Daddy Yankee y Karol G.

REDACCIÓN EL TIEMPO

