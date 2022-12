Las presentaciones de Bad Bunny en Monterrey, México, dejaron satisfechas a muchas personas, pues no es un secreto el deseo de la gente por asistir a un concierto del artista puertorriqueño.

No obstante, se viralizó el hecho de una asistente a uno de dichos recitales, quien tuvo la oportunidad de subir al escenario y bailar por un breve momento con ‘San Benito’.

Dicha fan publicó en su cuenta de TikTok (@heyitsmayrin) hablando sobre su experiencia en la tarima durante la presentación. La joven aseguró que no estaba segura si fue a ella a quien escogieron para subir al escenario, pero eso no evitó que disfrutara del momento allí arriba.

La joven relató que el artista la invitó a subir al escenario luego de que la viera mientras estaba subida en los hombros de su novio. En ese instante, se dispuso a acercarse a la tarima con varios problemas, pues la gente y el cuerpo de seguridad no le permitían pasar.

Sin embargo, luego de que la joven le mencionara a la logística del evento que fue ella a quien Bad Bunny invitó a subir a la tarima, finalmente la dejaron continuar. Ya en el escenario, la ‘tiktoker’ confesó sentirse muy nerviosa.

“Me extiende la mano Benito, sus manos están bien suavecitas, yo creo que él no hace nada, y me da la vuelta y yo no sé dar la vuelta para ese lado. Todo mundo lo vio, lo notó, y dije ‘ya perdí mi oportunidad de bailar chido’ y pues no. Todo salió bien”, relató en la publicación.

Así mismo, una de las preguntas más particulares que le hicieron antes de subir al escenario fue sobre cómo olía el artista. La joven, sorpresivamente, manifestó que se sintió “decepcionada” tras darse cuenta de esto.

“Después de eso, dije, ‘no lo abracé’, y luego ya él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra, porque yo también quería saber a qué olía. Me llevé un poquito la decepción, porque no olía a nada, no olía ni a sudor, no olía a perfume. Yo realmente no le sentí un olor o no olí nada, la otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor”, explicó la mexicana.

El video obtuvo más de 220 mil visualizaciones, 17 mil ‘me gusta’ y 79 comentarios. Varios internautas que aseguraron haber ido al concierto dijeron sentirse emocionados por haber estado cerca de ella en ese momento: “¡Y nosotros al lado de ella! También nos emocionamos porque Benito vio esa zona”, escribió uno de ellos.

