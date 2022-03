El pasado 27 de marzo, el cantante puertorriqueño del género urbano Bad Bunny sufrió una fuerte caída mientras daba uno de sus conciertos en Estados Unidos. La reacción del reguetonero, simplemente, fue acostarse en el escenario disfrutando lo gracioso del momento.

Los hechos ocurrieron durante una presentación de su gira ‘El Último Tour del Mundo’, en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, cuando Bad Bunny estaba interpretando uno de sus temas más conocidos: ‘Si veo a tu mamá’.



En un momento muy efusivo de la canción, el boricua comenzó a dar pequeños brincos en la tarima para animar al público. En uno de esos movimientos, Bad Bunny no contuvo el peso de su cuerpo y se resbaló, quedando acostado completamente boca arriba sobre el escenario.



Sus fanáticos presentes se preocuparon, pensando que el cantante se había golpeado muy fuerte y se había lastimado. No obstante, el reguetonero hizo una seña con sus manos mostrando que todo estaba bien.



Bad Bunny levantó sus brazos, pidiéndole a su público que no dejara de cantar. Los espectadores se dieron cuenta que la caída no había sido nada grave y siguieron recitando la letra de la canción.



Posteriormente, el cantante se levantó del suelo para continuar con el show como si nada hubiera pasado.



El cómico momento quedó captado en video por varios de los presentes, quienes difundieron el clip en redes sociales. Varios usuarios opinaron que la reacción del cantante fue profesional y muy genuina.

