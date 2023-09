A principios del 2023, los rumores sobre una posible relación entre Bad Bunny y Kendall Jenner empezaron a llenar las redes sociales, luego de que estos fueran captados por algunos paparazzi con muestras de cariño comprometedoras, como su icónico beso en un parqueadero en California.



En su momento, se creyó que esto podría ser el fruto de un simple gusto, sin embargo, los famosos mantuvieron varios encuentros posteriores que incrementaron las especulaciones sobre un posible romance entre los dos.

En la actualidad, el cantante y la modelo parecen no ocultar su atracción por el otro, aunque no han confirmado si se encuentran en un noviazgo, estos ya no posan tímidos ni distantes ante las cámaras de los reporteros que lo siguen de cerca.



Al contrario, se les ha visto más afectuosos que nunca, como sucedió recientemente en el concierto de Drake, el pasado 13 de agosto en el 'Kia Forum' de Inglewood, Los Ángeles, donde compartieron uno que otro beso y hasta usaron un 'outfit' similar, siguiendo la tendencia de vestirse igual entre parejas.



Pese a que en las redes se han compartido varios momentos de las celebridades de Hollywood, muchos no saben cómo inició este popular romance, que para algunos son la unión perfecta y para otros este par no combina.

¿Cómo inició el idilio entre el 'Conejo malo' y la modelo de Victoria's Secret?

Según el diario 'DeuxMoi', el puertorriqueño fue fotografiado el 17 de febrero del presente año, en un distinguido bar en West Hollywood junto a la estadounidense. Los dos se encontraban en el 'The Bird Streets Club'.



Dos días después, los paparazzi los pillaron comiendo en un restaurante con Justin y Hailey Bieber, que en las redes se atrevieron a denominar como una cita doble, lo que ayudó a crear mayores expectativas entre los fanáticos.

No obstante, las sospechas dejaron de ser una especulación cuando los reporteros de 'TMZ' sorprendieron a las reconocidas figuras dándose un tierno beso y que parecía una despedida en un parqueadero de California. Allí Kendall abrazaba al artista, en tanto se acercaba a su boca y se reía con él.



Kendall Jenner and Bad Bunny spotted kissing.



📸: Backgrid pic.twitter.com/8hjYi54box — Pop Base (@PopBase) March 8, 2023

Una fuente cercana de la pareja le confirmó a 'People' que Bad Bunny y Jenner fueron presentados por un conocido de los dos, luego de que el latino comprara una casa en Los Ángeles.



"Kendall ha comenzado a salir con él. Fueron presentados por amigos en común. Él se mudó a Los Ángeles hace algunas semanas, a ella le gusta y se están divirtiendo. Él es muy diferente a los chicos con los que ella ha salido en el pasado. Es muy encantador", expresó la fuente en marzo del año en curso.



Hasta el momento, la pareja no ha salido a reafirmar su supuesto noviazgo, pero tampoco lo ha desmentido, lo que alimenta las expectativas de su romance.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

