El puertorriqueño Benito Antonio Martínez, más conocido como Bad Bunny, es una de las figuras musicales más destacadas de la industria por sus canciones en el género del trap latino y el reggaeton.

Los fanáticos y los medios internacionales especulan que el cantante sostiene una relación con la modelo Kendall Jenner, quien es una de las mejores pagadas en su profesión.

Bad Bunny lanzó hace unos meses su último sencillo titulado ‘Where She Goes’ y, desde entonces, no ha publicado ningúna canción. El artista tiene un canal de WhatsApp con más de 9 millones de seguidores, que lleva su nombre artístico, en el que habla de sus proyectos y detalles de su vida.

Es oficial: Bad Bunny estrenará canción en septiembre

El cantante puertoriqueño compartió por medio de sus historias de Instagram el link de su canal de WhatsApp y anticipó que tenía algo preparado para los fanáticos en el grupo: “Bueno, gente, quiero decirles algo por aquí, pero aún no hay mucha gente”.

Seguido a esto, el 14 de septiembre, preguntó: “¿Quién leyó la entrevista de ‘Vanity Fair’?. Que alguien me diga dónde dije que sacaba un álbum este año, porque en ninguna parte digo eso”.

El cantante hizo el anuncio a través de su canal de WhatsApp. Foto: Canal de WhatsApp: Bad Bunny

No escribió más, hasta el día siguiente con el mismo tema de conversación: “Tampoco he dicho que no, simplemente no he dicho nada”. Tras esto, no siguió con el asunto, ya que empezó a compartir varias fotos de lo que estaba haciendo en su día a día.



Finalmente, el 20 de septiembre le reveló a sus fanáticos que su sorpresa no era un nuevo álbum, pero sí una nueva canción: “Bueno, ¿se acuerdan que les iba a decir algo? No sé si les cause alegría o qué, pero voy a sacar una canción más este año y saldrá antes de que acabe septiembre”.

Ante esto, varios usuarios de la red social X (antes Twitter) publicaron la conversación y expresaron su alegría tras el anuncio: “Motivación de septiembre, Bad Bunny sacará nueva canción”, “Nueva canción de Bad Bunny este mes, ya estoy feliz” y “Que Bad Bunny saque su nueva canción, solo necesito eso para que septiembre cierre con broche de oro”.

El saludo de Bad Bunny a Medellín en su primer concierto en el estadio Atanasio Girardot

