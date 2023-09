Hoy le traemos buenas noticias a los millennials amantes de la música, pues todo parece indicar que dos de las bandas adolescentes más icónicas de los años 90, NSYNC y los Backstreet Boys, podrían estar planeando hacer una gira mundial juntos.



Los Backstreet Boys, por un lado, son una banda fundada en 1993, en Orlando, Florida, e integrada por A.J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nevin Richardson y Nick Carter. A su nombre, tienen éxitos como ‘I Want It That Way’, ‘Everybody (Backstreet’s Back)’ y ‘As Long as You Love Me’.

NSYNC, por su parte, fue fundada en 1995, también en Orlando, lo que hace que las dos agrupaciones sean, de alguna manera, bandas hermanas. Está integrada por JC Chasez, Lance Bass, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick y su miembro más famoso, Justin Timberlake. Son responsables de hits como ‘Bye Bye Bye’ e ‘It’s Gonna Be Me’.



Ambas agrupaciones marcaron una tendencia en el mundo musical, pues fueron dos de los primeros y más grandes exponentes de las bandas masculinas adolescentes en las que todos sus miembros cantan. Esta tendencia fue luego continuada por bandas como One Direction.



Pues bien, recientemente se confirmó que NSYNC volverá a juntarse para interpretar una canción para la nueva entrega de la franquicia de Dreamworks, ‘Trolls’.

Ante la noticia, y el conocimiento de que Los Backstreet Boys también se encuentran dando una gira de reencuentro, los fanáticos no pudieron evitar hacer conjeturas, y soñar con que ambos grupos hagan una gira en conjunto. Tema que se volvió viral en redes, hasta llegar a los medios.



Recientemente, ‘TMZ’ le preguntó a Howie Dorough, integrante de los Backstreet Boys, sobre la posibilidad del evento, tomando en cuenta que JC Chasez y Lance Bass, de NSYNC, han dejado la puerta abierta para un tour de reunión.



Dorough expresó que a él le encantaría la oportunidad de cantar con NSYNC, y que está seguro de que a los otros Backstreet Boys también. “Muchos asumen que hay una rivalidad entre los grupos, pero no la hay. De hecho, somos buenos amigos”.



Howie, además, agregó que, en dado caso de que el tour se volviera realidad, le parecía crucial que NSYNC tomará el lugar más importante, pues cree que con el anuncio tan reciente de su reunión, y sabiendo que van a lanzar un nuevo sencillo, tienen mucha más relevancia actual.

‘TMZ’ resalta que la respuesta de Dorough fue muy optimista, lo que ilusiona a los aficionados y le abre la puerta al sueño. Sin embargo, recomiendan no ilusionarse aún, pues ningún miembro de NSYC se ha pronunciado al respecto, y no han empezado ningunas negociaciones serias.



Cabe recordar, no obstante, que los Backstreet Boys ya anunciaron una presentación en Cancún que tendrá lugar en abril de 2024, para un evento llamado ‘Backstreet’s Back At The Beach’, lo que confirma que sus intenciones de volver a los escenarios latinoamericanos van más allá de los rumores.

