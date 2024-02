'Baby Flow', de La Voz Kids, denunció amenazas de muerte por su orientación sexual

Tatiana Cañizares, conocida en el mundo artístico como 'Baby Flow', es una exparticipante de realitys como 'La Vos Kids' y 'La descarga'.



En medio de una entrevista con el programa 'La Red' la cantante confesó que recibió amenazas de muerte después de confesar su atracción por las mujeres, incluso, aseguró que se forzó a querer a los hombres.



La joven narró que desde muy pequeña sentía atracción por las mujeres, pero que nunca se atrevió a expresarlo hasta llegar a su adolescencia:



"Yo me obligaba a que me gustaran los hombres, me obligaba a estar con hombres. Yo era como feliz hablando con mis amigas: 'Ay me gustó este man'. Pero luego llegaba y me preguntaba: '¿En serio me gusta?'. Yo me latigaba mucho".



Incluso, en su primera relación con una mujer, recibió fuertes amenazas por parte de la familia de su pareja:



"Pasé por una relación muy dura y polémica en la familia de ella, pues no se hacían a la idea y me culpaban a mí de los gustos de su hija. Fue cuando me dijeron que si no me alejaba me iban a matar", dijo.



Pero este no fue el único problema que enfrentó 'Baby Flow' pues cuando los papás de sus amigos se enteraron de la orientación sexual de esta joven también le prohibieron la amistad de sus hijas.



"Cuando los papás de mis amigos se enteraban, les prohibían mi amistad, que yo les podía contagiar algo o los iba a volver igual. Yo no entendía nada".



Cuando alcanzó la mayoría de edad, Tatiana Cañizares logró hablar de su orientación sexual sin problema, incluso, aseguró que su mamá fue uno de sus apoyos para expresar sus sentimientos.



"Mi mamá fue quien me sacó del closet y se encargó de contarle a todo el mundo".

