Vangelia Pandeva Dimitrova, más conocida como Baba Vanga, fue una supuesta vidente originaria de Bulgaria, cuyas profecías aún interesan a algunos curiosos, incluso 25 años después de su muerte, en 1996.



La gente recuerda a Baba Vanga como una mujer mística, herbolaria y como una supuesta clarividente.

Muchos señalan que predijo eventos como el hundimiento del submarino nuclear ruso Kursk, el tsunami de 2004, la elección de Barack Obama como presidente de los Estados Unidos, los atentados del 11 de septiembre o el virus del covid-19, según señaló el medio estadounidense ‘The Huffington Post’.



Sus seguidores aseguran que esta ‘psíquica’ búlgara era capaz de comunicarse con los muertos y tuvo más de una visión sobre el futuro. Por supuesto, hay varias predicciones que hizo para este 2022.

Lo que debe saber sobre la vidente Baba Vanga

La mujer habría perdido la visión luego de haber sido alcanzada por un tornado que la arrastró hasta un campo cercano a su casa. Luego fue encontrada con los ojos cubiertos de arena y polvo, lo que le provocaba gran dolor.



Fue la última vez que vio la luz del sol, pero también sería el punto de inflexión en su vida, ya que aseguraba que desde ese momento comenzó a tener sus ‘poderes místicos’.



Cabe aclarar que no todas las visiones de esta clarividente se han cumplido, aunque hay varias que han dejado con la boca abierta a más de uno.



De igual forma, sus predicciones no están escritas, ya que era analfabeta y, por lo tanto, hay distintas versiones de sus anticipos, lo que da pie a que muchos cuestionen sus ‘profecías’, explica el periódico argentino ‘Clarín’.



También fue considerada el ‘oráculo oficial’ del gobierno comunista de la extinta Unión Soviética y, por lo tanto, hay quienes aseguran que Baba Vanga “era manipulada por los servicios secretos, que le facilitaban información a fin de darle más credibilidad a sus videncias”, indica el citado medio.

Los sucesos infortunados del año venidero

La pitonisa dejó una lista de eventos que finalizan en el año 5079 cuando, según ella, será el fin de la humanidad.

Baba Vanga es una de las videntes más reconocidas de los últimos años.

Descubra las cinco profecías de la vidente para el 2022, de las cuales solo el tiempo y los hechos desmentirán o no.

Aparecerá un virus letal

Esta primera profecía para el año que viene es bastante desalentadora. Según explica ‘Clarín’, investigadores descubrirán un virus letal congelado en Siberia (al oriente de Rusia), a causa de los efectos del calentamiento global y el derretimiento de glaciares.



“Incluso quienes escapen (de los desastres naturales) morirán de una enfermedad horrible”, aseveró Baba Vanga según indican.



Los seguidores de la vidente creen que, si no se trata del covid-19, puede haber una nueva pandemia provocada por otro virus, similar a la predicción de Bill Gates sobre una posible nueva amenaza de pandemia causada por el bioterrorismo.

Según Vanga, habrá un nuevo virus que nos tomará por sorpresa.

Una plaga de langostas

Otra de las predicciones de Vanga está relacionada con la India. La vidente pronosticó sequía en este país y temperaturas de hasta 50° centígrados, razón por la cual plagas de langostas atacarán los cultivos, señala el citado medio



Supuestamente, India será atacada por una plaga de langostas.

Desastres naturales

Según la pitonisa, en el 2022 habrá grandes catástrofes naturales: fuertes terremotos y tsunamis.



La búlgara supuestamente visualizó que varios países asiáticos y Australia serán afectados por grandes inundaciones.



Esta predicción es similar al vaticinio de 2004 de Vanga sobre un tsunami en Indonesia, indica ‘Clarín’, pero no se sabe si un episodio así volverá a ocurrir.

Según las visiones de Baba Vanga, habrá terremotos y tsunamis el otro año.

Escasez de agua potable

Según esta vidente, el mundo se verá afectado por la escasez de agua potable que, al parecer, grandes urbes tendrían que afrontar.



“La contaminación de los ríos hará que se tenga que luchar por la hidratación”, resalta el medio sobre la infortunada predicción.

Según ella, habrá falta de agua potable en las principales ciudades.

Dominará la realidad virtual

Una última predicción de la pitonisa sobre lo que veremos en el 2022 será una amplia adicción a las pantallas y a la tecnología en general, explica el periódico.



¿Será que en el año nuevo pasaremos más tiempo que nunca frente a los dispositivos? La pandemia nos obligó a utilizar cada vez más la virtualidad, pero nunca se sabe si las cosas pueden empeorar.

La virtualidad se adueñará de nuestras vidas, según Vanga.

Predicciones que no se cumplieron

Estas son algunas de las predicciones que hizo en vida la vidente y que nunca sucedieron, para nuestra fortuna:

Ella Había dicho que una Guerra Mundial iniciaría en 2010 y finalizaría en 2014, además, que se haría uso de armas nucleares y químicas, explica el diario digital ‘iProfesional’.



Como efecto de las guerras, también había vaticinado que gran parte de la población mundial sufriría de úlceras, cáncer de piel y otras enfermedades causadas por los efectos de la guerra química.



Como si fuera poco, dijo que para 2016 la población europea tendría que dejar su territorio, por lo que el continente terminaría desierto, una predicción que, como vimos, no se cumplió, pero que dejó a los seguidores de Baba Vanga un poco desconcertados por sus visiones un tanto apocalípticas y muy poco creíbles.

Predicciones como guerra y destrucción para la década del 2010 no se cumplieron.

