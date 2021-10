Así puede conseguir bebidas gratis en los aviones, según auxiliar de vuelo

Bendita red social que es TikTok que brinda trucos y datos interesantes. En este caso, una auxiliar de vuelo dio un útil dato que puede ahorrarle algunos pesos a los viajeros en avión. ¿O no?



Aquí le contamos lo que dijo la trabajadora del área de turismo.

Cierra Mistt, la azafata en cuestión, tiene más de 15 años de experiencia y trabaja en una aerolínea canadiense.



¿Cuál fue su gran revelación? Una manera de tener bebidas gratuitas cuando se viaja en avión, teniendo en cuenta que hay aerolíneas, generalmente de bajo costo, que cobran precios relativamente altos por este servicio.

Así tiene la posibilidad de obtener una bebida gratis

La respuestas es la propina. Aunque la orden por parte de las aerolíneas es que los auxiliares de vuelo no acepten este pago por el servicio prestado, hay posibilidad de que la acepten si el cliente insiste.

Bebida gratuita en un avión.

Si ese es el caso, y se brinda el dinero a todo el grupo de tripulación, que suele ser de dos azafatos y dos pilotos, es posible que le agradezcan al pasajero por medio de una bebida gratis.



Eso sí, el número de personas en la tripulación suele cambiar dependiendo del avión y la aerolínea.



Mistt aclara: "Aunque no puedo prometerlo, es probable que el personal se sienta agradecido con este gesto y empiecen a cuidar enormemente al pasajero y le regalen bebidas".



La auxiliar Kat Kamali aseveró al diario británico 'The Sun' que con solo una propina de 5 libras ($26.000) ellos sabrán quién es el pasajero y "toda la tripulación le atenderá".



Por su parte, Helena Afroughi, quien también se desempeña como auxiliar de vuelo, habló con 'The Sun' al respecto y esto fue lo que aseguró: "Cuando la gente se da a conocer, el jefe de cabina dice 'asegúrate de acercarte a él y preguntarle si quiere café o té', porque podemos darlo gratis".



Es decir, un poco de amabilidad y un reconocimiento monetario del servicio prestado por la tripulación podrían brindarle una bebida gratis durante su vuelo.



¿Se mide a probar el truco?

