Azafata reveló las costumbres más odiosas que hacen los pasajeros en los vuelos

Una azafata identificada en las redes sociales como @yogimagee, conocida como Natalie Magee, se volvió viral al compartir en su cuenta de TikTok una lista de los comportamientos más desagradables que enfrentó en sus años de servicio en vuelos comerciales.



Con 14 mil seguidores en sus redes sociales, la mujer dio a conocer los diversos escenarios que observó durante su trayectoria profesional, generando un debate entre usuarios que la siguen.

En el video, ella menciona varias situaciones frustrantes a bordo de los aviones, incluyendo pasajeros que no cierran la puerta del baño o lo dejan en mal estado, y aquellos que no se lavan las manos después de usarlo.



También mencionó a pasajeros que viajan descalzos o cortan sus uñas de los pies en público o manejan varios comportamientos molestos que no solo pueden poner incómodas a las otras personas, también a la tripulación.

Otro comportamiento que resaltó es la ocupación excesiva de espacio en los compartimentos superiores por parte de algunos pasajeros, así como intentar fumar vaporizadores o llevar sus propias bebidas alcohólicas abordo de manera no autorizada.



Magee concluyó su video alentando a los pasajeros a tratar el espacio del avión como si fuera su hogar, siendo ordenados y respetuosos, especialmente considerando que no todos viajan por motivos de ocio y que algunos están pasando por situaciones estresantes abordo.

Gran parte de los seguidores de la mujer que vieron el video, estuvieron de acuerdo con las observaciones de Magee, destacando la falta de sentido común y cortesía de algunas personas.



Algunos expresaron asombro ante la información, particularmente en lo que respecta a cortar las uñas de los pies en un avión, y enfatizaron la importancia de la etiqueta y el respeto en los vuelos comerciales.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

