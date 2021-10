Azafata muestra los elementos más sucios en las habitaciones de hotel

Kat Kamalani es una azafata y 'tiktoker' que es reconocida por publicar videos en los que da recomendaciones a los viajeros y 'tips' a tener en cuenta a la hora de abordar un avión y estar de viaje en algún lugar.



Sin embargo, recientemente se hizo viral con una publicación en la que advertía de los riesgos en salud que pueden representar algunos objetos que están en las habitaciones de hotel y que suelen ser usados, pero que podrían ser muy sucios e incluso peligrosos para la salud.

Para combatir esto, Kamalani dio algunos tips para evitar esta suciedad. Uno de estos es no usar los vasos de cristal de las habitaciones, no se sabe si se limpiaron correctamente, o con qué tipo de elemento lo hicieron. "Si no tienes un lavaplatos en tu habitación de hotel, no uses los vasos de cristal", recomendó la tiktoker.



La mujer también recomendó tapar los controles de los televisores. Explicó que viaja con una bolsa de plástico transparente para cubrir el mando para usar la televisión.

