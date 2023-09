Al momento de tomar un vuelo hacia cualquier destino, las primeras personas que uno encuentra al abordar son los auxiliares de vuelo o azafatas.



Estos trabajadores siempre están atentos a prestar cualquier tipo de ayuda antes, durante y después del vuelo y hacen que su experiencia de vuelo sea cómoda y lo más placentera posible.



Sin embargo, como cualquier otro trabajo del mundo, las azafatas tienen ciertas prohibiciones.



La azafata argentina, Bárbara Bacilieri, conocida como Barbie, decidió compartir su experiencia en este trabajo en su perfil de TikTok y específicamente contar, en esta red social, qué es lo que tienen terminantemente prohibido realizar mientras ejercen su labor.

El video se ha vuelto viral ya que ha sido compartido en un sinnúmero de oportunidades y tiene más de 23 millones de vistas en TikTok y 3 millones en Instagram.



Estas son las prohibiciones para las azafatas y auxiliares de vuelo, de acuerdo con lo que publicó Barbie:



- No pueden darse besos, no hacer demostraciones de afecto mientras estén portando el uniforme de la empresa.



- No pueden fumar ni cigarrillos, así como tampoco pueden hacer uso de vapeadores.



- Tiene prohibido tomar café mientras se encuentren en la aeronave y mucho menos tomar algún tipo de licor.



- No pueden mascar chicle y menos se les puede ocurrir hacer bombas con ella.



(Le puede interesar: Exazafata explica lo que nunca se debe hacer en un vuelo: 'No den información')

@barbiebac.ok El uniforme representa la aerolínea y hay que mantener una imagen positiva 🫡 ♬ wiggy - Young Miko

Algunas de estas prohibiciones fueron celebradas por los internautas y otros mencionaron que esto ya parece una academia militar.



(Lea más: Aviones con zona ‘libre de niños’: esta es la aerolínea que ofrecerá sillas exclusivas)



Estos fueron algunos de los comentarios que recibió el vídeo viral: "yo Vi una azafata fumando", "¿Está prohibido enamorarse de un pasajero?!", "Los militares también, mientras estén unificados", entre otros.



Al comentario de un seguidor en el que le escribe: "Todo lo prohibido lo hizo con el uniforme", Barbie contestó que el video lo hizo con la autorización de la aerolínea en la cual trabaja.

Un avión de seis alas

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Qué hacer para dormir mejor en un vuelo largo, según una experta en salud del sueño

¿Qué significa 7500? Estos son los códigos que nunca va a querer escuchar en un avión

En lo que va del año crecen viajes internacionales y caen los domésticos