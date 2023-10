'Ayúdenme': novio sacó curioso letrero cuando tenía que dar sus votos en la boda

Muchas personas tienen la esperanza de encontrar al ‘amor de su vida’ ya sea en el trabajo, en la universidad, en la calle, en un concierto, entre otros lugares. Una vez encuentran a esa persona especial que les genera esos sentimientos, luego es importante cuidar de la relación que sostienen.



Algunos de los que logran tener a esa persona especial por un cierto tiempo a su lado, dan el siguiente paso, el cual es casarse, ya sea por lo civil o por la iglesia de la religión que la pareja desee. El matrimonio es la unión de dos personas ante su familia, amigos o comunidad.

Para realizar este evento se necesita de mucha preparación y presupuesto económico en algunos casos, ya que entre las decoraciones, las invitaciones, la comida, el vestuario, el pastel, el alquiler del lugar, las bebidas alcohólicas y el DJ, se pueden ir un par de millones, por lo que esto podría resultar estresante o emocionante.



¿La boda soñada?



Recientemente, se viralizó un vídeo de TikTok de un internauta quien compartió un clip de su boda, en este se puede observar que la pareja está rodeada de sus seres más queridos, en lo que parece un salón de matrimonios.



En el altar se encuentra una mujer con su vestido de novias blanco, junto a quien haría oficial su unión, el religioso le dice al novio que entregue sus votos, estos suelen ser palabras que reflejan el amor que siente por el otro y el juramento de cuidar su relación tanto en la salud como en la enfermedad.



Sin embargo, el hombre que va a contraer matrimonio saca con su mano derecha un papel en el que se plasmaría esta dulce dedicatoria, pero al desdoblarlo frente a los invitados se puede apreciar que tiene escrito con un marcador negro: “Help me!”, lo que significa “ayúdenme”.



Tras esto, los asistentes sueltan una carcajada, pero la novia realiza un gesto de desaprobación y lo golpea con el ramo de flores, seguido a esto, la persona que los casaría se percata del mensaje y lo mira decepcionado.



Acto seguido, el novio le dice a la mujer que la acción se trataba de una broma: “I’m kidding is a joke”, pero no se puede observar él desenlace de la historia, ya que en ese instante termina el video, por lo que no se sabe si finalmente se casaron o no.



Por supuesto, los comentarios no faltaron, en la red social X (antes Twitter) se lee: “La cara de decepción y rabia de la novia me parten el corazón”, “cero gracia”, “Mal chiste”, “Hay bromas tontas que no deberían hacerse en momentos sublimes. Pobre chica”.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO