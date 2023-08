En redes sociales, se han dado a conocer diferentes historias de personas que hacen todo posible por parecerse a un animal. En las últimas horas, en redes sociales, se ha viralizado el caso de Ayla Kirstine, una mujer noruega que trota, salta y galopa como su fuera un caballo.

Desde hace un tiempo, la mujer comparte en sus redes pequeñas grabaciones en las que muestra que es capaz de mantener la compostura y la coordinación mientras pasea en cuatro patas. Además, puede trotar y dar saltos como un caballo de competición en esta posición sin esfuerzo aparente.



En una entrevista con el portal 'Insider', Kristine reveló que su relación con los animales inició cuando era muy pequeña y tenía una peculiar fascinación con los perros. “Cuando tenía 4 años me encantaban los perros y quería ser un perro”, confesó. Luego, su interés evolucionó hacia los caballos y perfeccionó su técnica.



“Cuando me di cuenta de que me gustaban los caballos, simplemente usé lo que había aprendido”, añadió. Por esta razón, en poco tiempo domino los movimientos típicos de este animal. Además, todo esto lo ha logrado sin causarle daño a sus articulaciones.

"No sé si me estoy estropeando las articulaciones, pero, hasta ahora, no me duele ninguna parte del cuerpo”, afirmó.



Sus videos de Instagram y TikTok acumularon una gran cantidad de reproducciones, sin embargo, según el medio 'El Español', ella se volvió viral cuando un usuario alemán en Twitter publicó uno de sus clips y se convirtió en un fenómeno viral en Alemania.



La visibilidad que ha alcanzado ha hecho que varios usuarios elogien sus habilidades poco comunes, incluso han llegado a afirmar que Ayla imita a la perfección a estos animales.

Pero no todos los comentarios han sido buenos, pues recibió críticas y burlas. Este 'feedback' negativo la ha afectado, pues ella asegura que es bastante sensible y que da ansiedad este tipo de cosas.



Por esta razón, ha decidió eliminar sus redes y los videos que había subido en YouTube. Pero sus grabaciones, todavía se pueden consultar en internet.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

