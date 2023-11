Presentadora dice que quedó sin signos vitales en experiencia paranormal en cementerio

‘Ellos están aquí’, un reconocido programa de misterio, era sin duda uno de los formatos más terroríficos que han estado en la televisión colombiana.



Rafa Taibo y todo el equipo, conformado por, Isabel Goyeneche, Cristian Piedrahita, Alex Torres y Ayda Valencia, se encargaban de poner en evidencia fenómenos paranormales.



De hecho, Ayda Valencia contó una de las experiencias más escalofriantes que tuvo durante la grabación del programa. La presentadora se quedó sin signos vitales.



(Puede leer: Halloween: 5 supuestas casas embrujadas en Colombia cuya historia no se puede perder).

A grandes rasgos, el programa ‘Ellos están aquí’ se trataba de que el equipo de producción recorría los lugares más tenebrosos de Colombia y grababan experiencias paranormales en dichos lugares.



Los expertos del equipo, inicialmente, hacían un reconocimiento al lugar para luego empezar la grabación.



De hecho, fue así como inició la peor experiencia en la que Ayda Valencia falleció clínicamente.

(Además: ‘Holly’: el terror más espeluznante de Stephen King).

‘Sentí un empalamiento y yo me doblé’: contó la mujer

Yo le decía a Rafa: ‘Va a pasar algo’. Siento que estoy en peligro, siento que algo me va a pasar FACEBOOK

TWITTER

“Estábamos en un cementerio. Desde ahí yo ya me sentía rara. Yo le decía a Rafa: ‘Va a pasar algo’. Siento que estoy en peligro, siento que algo me va a pasar”, inició su relato en una entrevista a Lo Sé Todo



Y agregó: “Salimos a otro cementerio. Yo entro caminando y ni siquiera se estaba grabando el programa porque estábamos en el reconocimiento del lugar. Rafa dijo que en este cementerio pasaba algo y si yo lo descubría sería un hit”.



Cuando la mujer escuchó eso, sintió un empalamiento y no podía respirar, según lo que contó al citado programa.

(Puede leer: Halloween 2023: estos son algunos de los lugares 'embrujados' más populares del mundo).

“Escucho eso, pero inmediatamente me mando la mano a mis partes íntimas porque sentí un empalamiento y yo me doblé y me empecé a ahogar, no podía ni respirar”, explicó Aida al programa Lo Sé Todo.



“Yo me acuerdo que me volteo y veo la puerta y camino y sentí que me empujaron. Cuando bajó el dolor arranco para llegar a la puerta del cementerio y yo caigo y no aguanto, mi cuerpo se desvanece y me desmayo”, recordó.



La producción al ver la situación la llevó en ambulancia y los paramédicos se sorprendieron con lo que estaba pasando.



“La oximetría me marcaba en 24, una persona sin vida, cuando una persona está sin vida marca entre 25 para abajo y todo marcaba como una persona fallecida, y yo les decía “No me cojan que es el muerto. Sin razón aparente empecé a sangrar también”, finalizó.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

