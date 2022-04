Los viajeros frecuentes están familiarizados con los efectos que una cabina presurizada a 10 mil metros de altura pueden generar al cuerpo humano. Entre otras características propias de un vuelo de larga distancia, los oídos se pueden tapar y volver a ponerse los zapatos puede resultar un desafío.

Existen trucos para combatir la problemática del calzado (las medias de compresión, por ejemplo), pero el mejor consejo de expertos resulta mantener los zapatos puestos durante todo el vuelo.



La motivación, no obstante, no tiene que ver solo con prevenir la hinchazón de pies, sino con evitar algunas situaciones potenciales desagradables.



En general, las cabinas de los aviones no están muy limpias. “Las cabinas se limpian antes de cada vuelo, pero eso será más superficial en un giro rápido cuando solo hay 15 o 20 minutos para hacerlo”, explicó el piloto Patrick Smith de Ask the Pilot al medio estadounidense 'Travel+Leisure'.



La definición de Smith se traduce en que, a diario, la profundidad del proceso de limpieza no trasciende a levantar la basura y limpiar superficies de alto contacto.



​Según se advierte en la publicación, los aviones pasan por una minuciosa higienización, pero no muy a menudo. La frecuencia varía según cada aerolínea, pero suelen realizarse una vez cada cuatro a seis semanas.



Fuera de esas limpiezas profundas, las alfombras entre los asientos solo se aspiran siempre cuando el tiempo lo permita y cuando resulte necesario.





“Cuando se derrama algo como comida, bebida, fluidos corporales, el equipo de limpieza eliminará la mancha, pero no necesariamente desinfectará toda el área donde podrían propagarse los gérmenes”, asegura 'Travel+Leisure'.



“Quienes decidan caminar descalzos podrían contraer bacterias y virus, lo que podría tener un impacto negativo en tu salud", advirtió David Krause, propietario de SyQuest USA, una compañía que fabrica productos de limpieza utilizados en aviones.





"Del mismo modo, la preocupación de contraer una infección por hongos siempre está presente”, añadió



¿Y los líquidos en el piso del baño? Los auxiliares de a bordo no están obligados a limpiar, lo que significa que podrías estar pisando orina descalzo.



La Nación / Argentina (GDA)