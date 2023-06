Camilo Andrés Echeverry Correa, más conocido como Camilo o Camilo Echeverry, es un músico y cantautor colombiano que debutó como artista en 2008, después de ganar el concurso de talentos Factor X de Colombia en 2007.

Actualmente, el cantautor se encuentra recorriendo el mundo, disfrutando de su más reciente tour llamado 'De Adentro Pa’ Fuera'. En dicha gira Camilo ha contado con la compañía de su esposa, Evaluna Montaner y su hija de un año, Índigo.

Y aunque el cantante de 29 años e interprete de canciones como 'Tutu', 'Vida de rico' y 'Ropa Cara', sigue cautivando a sus seguidores con su voz, en esta ocasión ha llamado la atención la publicación de un video donde muestra su nueva adquisición, la cual esta personalizada con una figura muy peculiar.

Luego de su reciente visita a Mexicali, el artista no pudo evitar expresar la gratitud que tiene hacia sus fanáticos y les mostró cómo se transporta durante sus giras.

“¡Dios es grandioso! Recorriendo México en un avión color tomate con bigote”, expresó el cantante a través de una historia que compartió en su red social de Instagram.

En el video compartido se logra ver un avión adornado con las llamativas palabras 'De Adentro Pa’ Fuera', su firma auténtica y un enorme bigote dibujado en la parte delantera, un diseño que refleja su personalidad única.

Camilo contó por qué se dejó crecer el bigote

Algo que destaca la personalidad y el físico de Camilo Echeverry, son sus largos bigotes con puntas muy bien delineadas y peinadas hacia arriba.

Durante una entrevista realizada por el productor musical Pepe Garza, el cantante le respondió que todo surgió cuando dejó su natal Colombia para buscar otras oportunidades laborales en Estados Unidos.

“Cuando recién llegué a Miami, me vine a escribir para otros artistas, a tocar para otros artistas y desde ahí hubo como un par de semanas o un mes en que me dejé de afeitar y el bigote empezó como a crecer”, indicó Camilo.

Y para esos mismo días, el cantautor empezó a peinarse hacía arriba los pocos vellos que le habían nacido y publicó una selfie así en redes sociales, en principio a modo de broma.

Sin embargo a pesar de la respuesta negativa que recibió por parte de sus seguidores, quienes expresaban no estar de acuerdo con su look, aquellos comentarios incentivaron a Camilo a dejarse crecer aún más el bigote. "Me gustó tanto esa reacción que dije '¿sabes qué?, me lo dejo'. Luego me vi al espejo y dije 'es por acá'", expresó en la entrevista.

Además, señala que hubo un tiempo en el que se lo quitó. "Fue en unas vacaciones o lo que sea, me veía al espejo y yo decía 'parce, este no soy yo hasta que creció otra vez y dije ‘por fin'", comentó el cantante.

En entrevistas, continuamente, le preguntan si dicho estilo lo sacó del famoso pintor español Salvador Dalí. "Me preguntaban que si es por Salvador Dalí, pero yo digo que tiene más de Pancho Villa”, sostiene Camilo Echeverry.

Camilo Echeverry habló de su nuevo álbum 'Mis manos'



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

