Avianca se pronuncia tras la polémica respuesta de una empleada a pasajero con urgencia

Un hecho relacionado con Avianca se ha tomado las redes sociales y es que una funcionaria de la aerolínea brindó una polémica respuesta a un usuario luego de que su ruta fuera cancelada.



En un video que se ha vuelto viral en plataformas como X (antes Twitter) o Instagram, se aprecia cómo un hombre que se acercó al punto de atención al cliente de Avianca pide soluciones al viaje de Bogotá-Bucaramanga que fue cancelado, al parecer, por condiciones climáticas.

“El vuelo era a las 8:10 de la noche y a las 7:30 me avisaron que lo cancelaron (…) Si usted me dice que me deja un pasaje abierto pues voy y para un vuelo a medianoche”, se le escucha decir al usuario.



Una empleada de la aerolínea le contesta: “Yo lo puedo modificar hasta dos días después, más no me deja el sistema porque mi firma no es una firma poderosa”.



(Le podría interesar: Retrasos en el aeropuerto El Dorado: ¿qué hacer si su vuelo fue afectado?).

Ante la insistencia del sujeto, que además viajaría para hacerse unos exámenes médicos, la mujer agregó, ante la presencia de más personas, una de ellas grabando: “Si usted fuera mi papá o alguien importante para mí, yo podría ayudarlo”.



Quien captó todo lo sucedido fue Jesús Orlando Jerez, un usuario que también se acercó al punto de atención para obtener respuestas y soluciones.

Según la ‘W Radio’, Jerez agregó que a las personas que se les canceló el vuelo se les dio un bono de alimentación de 20 mil pesos.



“La aerolínea en ningún momento optó por compensar, lo primero que dijeron fue que no tenían disponibilidad con hoteles que tienen convenio, hubo un subsidio pero con 20 mil pesos en el aeropuerto El Dorado no se compra nada. Vimos a muchas personas de la tercera edad, que tenían dificultad para desplazarse de un lado a otro y tuvieron que quedarse en las instalaciones porque no se brindaron las medidas de compensación”, fueron sus palabras, según el medio radial.



(No deje de leer: Paro de taxistas: Avianca ofrece cambio voluntario de itinerario sin costo).

La ‘W Radio’ precisó que alrededor de 200 personas se vieron afectadas con dicha cancelación y el vuelo fue reprogramado para el día siguiente al mediodía.

¿Que tal esto?

Una colaboradora de @avianca le responde a un cliente que lo podría ayudar si fuera SU PAPÁ O UNA PERSONA IMPORTANTE!



Tienen es pero HUEVAZO! pic.twitter.com/N2cLbLFjnz — Caroladino 🦒♥️ (@dicalaca18) November 21, 2023

Viviana Velasco, directora de Visit Bucaramanga, informó que los viajes de Bucaramanga a Estados Unidos dejarán de operar a partir del 17 de enero del 2024, ruta que ya llevaba 11 meses ejecutando.



(Lea también: Capacidad de Aeropuerto El Dorado podría crecer un 50 por ciento, según estudio de Iata).

Avianca se pronuncia sobre respuesta de empleada a pasajero

Un vocero de la aerolínea le dijo a EL TIEMPO que son conscientes de las afectaciones que se han presentado en el tráfico aéreo y lamentan las expresiones usadas con el cliente “que no reflejan nuestro compromiso de servicio”.



“Sabemos que los últimos días no han sido fáciles porque la operación se ha visto afectada por restricciones de control de tráfico aéreo y el programa de demoras en tierra por mal tiempo en el país. Somos conscientes de que en el contacto con nuestro cliente se usaron expresiones que no reflejan nuestro compromiso de servicio y lo lamentamos. Nuestro compromiso es ser cada vez más resolutivos y entregar un servicio amable y oportuno”, dijo el portavoz.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Vetan de por vida a mujer por llevar gomas con cannabis a un crucero: ¿por qué?

Estos son los festivos en Colombia para el 2024: ¿serán menos o más que este año?

Algunas 'apps' de mensajería que no necesitan un número de teléfono: ¿las conocía?