Aventura regresa a los escenarios, Romeo Santos anunció la gira ‘Cerrando Ciclos’

El bachatero neoyorquino de origen dominicano Romeo Santos anunció este martes 27 de febrero una gira por junto a su antigua agrupación, Aventura, una exitosa banda de música pop y bachata que se separó en el 2011.



En 1993 Romeo Santos inició su carrera musical con sus hermanos y fundaron la agrupación ‘Aventura’, que sigue siendo muy reconocida mundialmente por éxitos musicales como: ‘Ella y yo’, 'Obsesión', ‘La boda’, ‘Tu veneno’, ‘Los infieles’, ‘Hermanita’, ‘Amor de madre’, ‘Un beso’, ‘El perdedor’, entre otros.

Tras la separación en el 2011, Romeo Santos inició su carrera como solista, pero continúa siendo muy recordado por su participación en Aventura. En las últimas horas, ‘El rey de la bachata’, como es conocido popularmente, anunció una noticia con la que emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Por medio de sus redes sociales, el bachatero anunció el regreso de Aventura a los escenarios, y se sabe que este será con la gira de Romeo Santos y Aventura, que lleva de nombre ‘Cerrando Ciclos’.



Los más de 22 millones de seguidores del cantante estadounidense mostraron su emoción al conocer que tras varios años de ausencia musical, la recordada agrupación que marcó la vida de varias generaciones volverá a entonar sus exitosos sencillos.



Se sabe que la gira será producida por CMN Events, e inicialmente está conformada por 20 fechas, comenzará el 1 de mayo en Sacramento, California y terminará en Dallas, Texas el 21 de junio, con dos fechas en Canadá.

“Este año hay algo que debo realizar y concluir (...) Quiero que me acompañen en una jornada donde estaré cerrando ciclos por definitivo. Porque no es lo mismo recordar épocas bonitas a ser prisionero del pasado. No podemos estancarnos en la nostalgia del ayer, sino seguir hacia adelante, descubrir nuevos horizontes y mostrar otras facetas”, expresó Romeo Santos en un comunicado.



De igual manera, vale la pena mencionar que la preventa iniciará a las 12 del mediodía del viernes 1 de marzo a través de la plataforma aventura.cmnevents.com.



Hasta el momento, ni el cantante, ni la agrupación ha anunciado gira para algún país de América Latina o Europa, sin embargo, tampoco ha descartado la posibilidad y los fanáticos han dejado comentarios pidiendo que visite países como Colombia, México, Brasil, Argentina, Chile, entre otros.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO