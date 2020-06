¿Thanos revive? Escena eliminada de ‘Avengers: Endgame’ así lo sugiere

Con la llegada de la plataforma de ‘streaming’ Disney+, se ha podido ver contenido inédito de muchas de las producciones que tienen que ver con el gigante cinematográfico y el Universo Marvel no es la excepción.

Medios especializados, como ‘IGN’, aseguran que, en la plataforma, la última entrega de ‘Los Avengers’ tiene una escena que fue borrada del filme que se proyectó en salas de cine y que revelaría que Thanos podría revivir.



Se trata de un momento en el que Hulk y la Hechicera Suprema están hablando. Esta última le dice al gigante verde que "si alguien muere, siempre estará muerto. La muerte es irreversible", pero que quienes fueron desaparecidos con el chasquido que hizo Thanos con el guante del infinito solo “dejaron de existir, lo que significa que pueden recuperarse".

Esas palabras de la Hechicera Suprema dejan claro que personajes como Black Widow, quien se sacrificó por conseguir la gema del alma, no podrán revivir. No obstante, explica también por qué la mitad de la humanidad si regreso cuando Iron Man usó el guante del infinito: no estaban muertos, solo habían dejado de existir.



Así las cosas, Thanos, quien desapareció después del chasquido de Iron Man, podría tener una oportunidad de regresar si alguien revierte la acción de este último.

“No es algo tan fácil de lograr, pero la resurrección de Thanos ya se ha tocado y el personaje tiene mucha relación con la película The Eternals (una próxima película del Universo Marvel)”, contó ‘IGN’.



En julio del 2019, meses después de su estreno, ‘Avengers: Endgame’ se convirtió en la película más taquillera de la historia del cine.



En ese momento, había alcanzado los 2.790,2 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Segunda quedó ‘Avatar’, que tenía el récord de 2.789,7 millones.

