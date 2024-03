Avena y canela para reducir el colesterol: receta correcta y cómo prepararla

Sin embargo, si tiene más de lo que necesita en su organismo, puede presentar complicaciones de salud, según ‘MedlinePlus’. El colesterol es una sustancia muy parecida a la grasa y se puede encontrar en todas las células del cuerpo, puesto que ayuda a producir hormonas, vitamina D y sustancias que ayudan a digerir los alimentos., según ‘MedlinePlus’.

De acuerdo con lo que explica el sitio de salud, el colesterol puede combinarse con otras sustancias que se encuentran en la sangre y formar placas en las paredes de los vasos sanguíneos, lo que puede llevar a que la persona padezca de la enfermedad de las arterias coronarias.

Por esto debe mantener una dieta adecuada para evitar que alguna enfermedad se desarrolle por una mala alimentación, lo recomendable es que evite las grasas saturadas, el consumo excesivo de productos lácteos, chocolate, productos horneados procesados o fritos.

Receta de avena y canela para reducir el colesterol



La avena es un cereal rico en proteína, hidratos de carbono, grasa saludables, vitaminas, minerales y oligoelementos, lo que le proporciona energía, le ayuda a tener una mejor digestión, evita el estreñimiento, y debido a su alto contenido de fibra puede reducir el colesterol, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

Mientras que la canela es rica en antioxidantes, minerales como el selenio, potasio, hierro y zinc. También, contiene vitaminas A, B6 y C. Para aprovechar todos los componentes de estos alimentos puede preparar la siguiente receta.

Ingredientes:



Media taza de avena en hojuelas.

500 mililitros de agua.

Una rama de canela o media cucharada de canela en polvo.

Preparación:



En un recipiente, vierta la media taza de avena en hojuelas, los 500 mililitros de agua y la rama de canela o, en su defecto, media cucharada de canela en polvo, mezcle muy bien todos los ingredientes para que se integren, luego tápelo y déjelo reposar durante toda una noche, según ‘Gastrolab’.

Al día siguiente, tome un colador, retire el agua en su totalidad, si lo desea puede tomar un poco de ese líquido para consumirlo en ayunas y puede pasar a disfrutar de su plato de avena. Si no le gusta su sabor, puede añadirle algunas frutas para que no pierda sus nutrientes, ya que no se recomienda agregarle azúcar.

Cabe destacar que cualquier cambio en su dieta debe consultarlo con su nutricionista de confianza, especialmente si tiene alguna enfermedad en la que deba cuidar minuciosamente su ingesta e incluso para evitar alguna reacción alérgica.

