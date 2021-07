Autora de cocina Chrissy Teigen dice que está buscando su salud mental

Recientemente, la autora de cocina Chrissy Teigen se comunicó con sus seguidores por sus redes sociales para decirles que no está bien.

"Yoooo realmente no sé qué decir aquí... simplemente se siente tan extraño fingir que no pasó nada en este mundo en línea, pero me siento como una mierda en la vida real", escribió. "Salir apesta y no se siente bien, estar sola en casa con mi mente hace que mi cabeza deprimida se acelere", agregó.

La reconocida mujer de reedes ha sido acusada de intimidación y aunque su equipo dice que son falsos los registros de insultos a algunas personas famosas, no ha sido un buen tiempo para ella.

"No ha pasado un día, ni un solo momento en el que no haya sentido el peso aplastante del arrepentimiento por las cosas que he dicho en el pasado", dijo hace algún tiempo.



Por ahora, se sabe, lucha por su salud mental.