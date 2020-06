A partir de junio regresan los autocines a Colombia

Desde hace más de dos meses las salas de cine de Colombia se encuentran cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus que ya deja más de 31.000 infectados y más de 1.000 muertes en el país.



Cine Colombia fue la primera empresa del sector en anunciar el cierre de sus salas de manera indefinida, el pasado 14 de marzo.



Ante este panorama las empresas de entretenimiento se han tenido que reinventar y, por medio de sus redes sociales, el centro comercial Unicentro, de Bogotá, anunció la creación de Unicentro Al Parking.



Este será un espacio para poder disfrutar, desde la comodidad de su carro, de cine, teatro y conciertos, entre más actividades.

Con esta noticia se hace oficial el regreso de los autocinemas al país, tras casi 50 años de su primera aparición (1972).



“El autocinema será el único en Bogotá e inicialmente en Colombia. Es una alianza con Cine Colombia. Tiene una capacidad para 110 vehículos” comentó Camilo Ángel, gerente del centro comercial, al diario 'La República'.



Asimismo, añadió que esperan que el proyecto inicie el 15 de junio, para que el 20 de junio se realice la primera función de autocine. En ese sentido, proyectarán una película al día entre semana y dos al día los fines de semana, después de las 6:00 de la tarde.



El 20 de junio de 2020 se realizará la primera función de autocine. Foto: Centro Comercial Unicentro

Las boletas podrán adquirirse en el portal web de Cine Colombia y el público podrá elegir su posición deseada en el parqueadero de Unicentro Bogotá.



El audio se escuchará a través del radio de su carro. “A la entrada se les dirá qué dial deben sintonizar para programarse con el sonido. Por ejemplo, se les dirá que sintonicen 107.9 y con eso podrán escuchar la película, la obra de teatro, el concierto o la actividad que sea”, aseguró el gerente del centro comercial.



Finalmente, comentó que las pantallas tendrán 20 metros de alto, que es la más grande que tiene el distribuidor para la ciudad.

El mundo cambió y nosotros con él. Hoy junto a nuestro Gte Gral, Camilo Angel, estamos felices de poder anunciar que tendremos ¡El primer Autocinema de Colombia! 🤩🎬🍿Conoce más detalles en este artículo del diario La república 👉🏼 https://t.co/LuYEtOGMut. #Experiencias1a1 pic.twitter.com/WKFSfvAAob — Unicentro Bogotá (@UnicentroBogota) June 3, 2020

