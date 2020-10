Tiburón atacó a surfista y lo arrastró bajo el agua

Un joven de 17 años, Sav Marafioti, vivió una terrible experiencia después de que un tiburón cobrizo lo atacara en el agua mientras surfeaba, a unos 25 metros de la costa de Perth, ciudad ubicada en la costa suroeste de Australia.

El pez tiró de la correa que sujetaba la tabla a la pierna del surfista y lo arrastró bajo el agua. De forma extraordinaria, el joven no presentó ninguna herida de consideración. “En momentos como ese solo puedes pensar en que no vas a poder salir vivo a menos de que hagas algo”, le dijo Marafioti a ‘9News Melbourne’.



“No puedo explicar cómo se siente que un animal te agarre, no se lo deseo a nadie (...) Sentí un empujón y pensé que eran algas, bajé la pierna y la sentí de nuevo algo bajo la tabla, así que la levanté, pero (el tiburón) agarró la cuerda de mi pierna y trató de tirar de mí hacia abajo”, le contó el joven al medio australiano.

“Pensé que iba a morir, no sabía qué hacer, estaba estresado, gritando y todos se alejaban de mí”, narró. Pero poco después logró desatar la correa, deshacerse de su tabla y nadar hacia un compañero, que lo ayudó a llegar hasta la costa.



En la zona, frecuentada por surfistas, suelen monitorear a los tiburones. Actualmente el sistema (suelen ser dispositivos que localizar a los especímenes por medio del sonido y alertan a los bañistas) está temporalmente fuera de servicio, por lo que tanto deportistas como bañistas nadan a ciegas.



“Si ves algo, no importa si nada más creés que lo viste, es mejor informarlo a que alguien pierda la vida”, dijo Marafioti para alentar a los visitantes de las playas a informar cualquier avistamiento.

En mayo se presentó otro caso de ataque en el que un surfista francés sobrevivió a puñetazos al ataque de un tiburón en Bells Beach, en la región de Melbourne (Australia). Foto: Alex Chernikh. Creative Commons

“Manden un mensaje a sus amigos para decirles que los quieren, por si pasa algo”, agregó. Además, aseguró que no va a practicar ‘surf’ por un tiempo.

De acuerdo con el informe anual de ataques de tiburón en el mundo de la Universidad de Florida, en 2019 se presentaron 64 ataques no provocados. El país que presentó más ataques de este tipo fue Estados Unidos, con 41 casos confirmados.



Australia es el segundo país, con 11 ataques no provocados y confirmados en sus playas. Los demás países en los que se presentaron casos de ataque de tiburón contaron con uno o dos casos nada más.

Los tiburones solo atacan a los seres humanos cuando los confunden con una presa o un depredador que les quiere quitar una presa. Foto: Discovery Channel

En cuestión de muertes según el informe del Archivo Internacional de Ataques de Tiburones (ISAF), solo cinco personas en todo el mundo fallecieron durante 2019 a causa del ataque de un tiburón.



En una entrevista con el sitio web ‘Grandes Medios’, Richard Peirce , el expresidente de Shark Trust, organización internacional que trabaja por los derechos de los tiburones, aseguró que frente al ataque de este espécimen lo mejor es no entrar en pánico, mirarlo siempre a los ojos y golpearlo en lugares sensibles como la nariz y las branquias.



*Con información de La Nación (GDA - Argentina)