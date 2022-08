Hay situaciones en las que la realidad supera la ficción. En esta ocasión fue una adolescente de Melbourne, Australia, quien desafió los límites de la naturaleza al decidir identificarse como gato.



(Lea también: ¡De no creer! Pareja descubre que serían hermanos tras diez años de matrimonio).



“Fenomenalmente brillante” es como ha sido definida la menor australiana, quien además de poseer el apoyo de sus padres en su proceso de autodescubrimiento, también ha recibido todo el soporte por parte de la institución educativa a la cual pertenece, según un informe realizado por ‘The Herald Sun’.

De acuerdo con el periódico con sede en Melbourne, ‘The Herald Sun’, el colegio privado accedió a acompañar y orientar a la joven con su comportamiento animal, siempre y cuando este último no se convirtiese en un motivo de distracción para sus compañeros.



Una fuente cercana a la familia de la estudiante de octavo grado ha declarado para el medio australiano que, pese a que constituye una situación poco usual, la alumna ha sido abiertamente aceptada por su círculo social e incluso por las directivas de la escuela.



(Siga leyendo: Vicepresidenta a niñas que irán a la Nasa: 'Verlas en unos años como astrólogas').

“Nadie parece tener un protocolo para que los estudiantes se identifiquen como animales, pero el enfoque ha sido que si no interrumpe la escuela, todos los apoyan", precisó.



Pese a que la institución educativa no se ha pronunciado al respecto de este caso en particular, ni tampoco ha confirmado la asistencia de la menor edad al colegio, sí se refirió a la gran variedad de problemas psicológicos a los que se han estado enfrentando sus alumnos, dejando en claro que el enfoque de cada caso “siempre es único para el estudiante” y, por lo tanto, el asesoramiento profesional y el bienestar se erigen como sus objetivos principales.

Otro caso similar

Aunque exótico, este no sería el primer ni el único caso en el que menores de edad acuden a un comportamiento animal para relacionarse con los demás. Perros, zorros y gatos, son algunos de los animales con los que niñas australianas han decidido identificarse.

Facebook Twitter Linkedin

La niña de octavo grado tendría las actitudes de un gato. Foto: iStock



Uno de estos se dio precisamente en Melbourne, cuando un grupo de estudiantes de una escuela privada de élite comenzó a caminar en cuatro patas y a realizar agujeros con sus colas, imitando a zorros y gatos.



Sin embargo, sus conductas animales no quedaron allí, pues las alumnas también fueron sorprendidas lamiéndose el dorso de las manos con sus bocas en un intento de acicalarse.



(De interés: La mujer que se volvió amiga del asesino de su madre para resolver sus crímenes).



“Cuando una niña fue a sentarse en un escritorio libre, otra niña le gritó y dijo que estaba sentada sobre su cola; hay una raja en el uniforme de este niño donde aparentemente está la cola”, fue uno de los comentarios expresados al medio australiano ‘Courier Mail’ por parte de uno de los padres preocupados.



El comportamiento animal de los estudiantes ha sido asociado a la subcultura ‘furry’, en la cual las personas se interesan por seres con apariencia humana y rasgos de animales.

Más noticias

Milagro: colombiano sobrevive a ataque de caimán que le mordió la cabeza

¡Se casaron por segunda vez! Esto se sabe de la boda de JLo y Ben Affleck

El día cuando un joven aterró al mundo creando su propio reactor nuclear

Darío Gómez: hermano del cantante responde a las acusaciones de su sobrina

Tendencias EL TIEMPO