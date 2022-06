Austin Butler es el último actor en enfrentarse al reto de interpretar a Elvis Presley. El californiano, que cumplirá 32 años en agosto, es el protagonista, junto con Tom Hanks, de la nueva película de Baz Luhrmann. Antes de protagonizar el biopic (película biográfica) del ‘Rey del rock’, Butler comenzó su carrera en series juveniles y en 2019 formó parte del reparto de la cinta Once Upon a Time in... Hollywood.

La cinta Elvis fue presenta en el reciente Festival de Cannes, y las reacciones no se hicieron esperar: desde una ovación de 12 minutos hasta un puñado considerable de reseñas positivas.

La cinta 'Elvis' fue presenta en el reciente Festival de Cannes, y las reacciones no se hicieron esperar: desde una ovación de 12 minutos hasta un puñado considerable de reseñas positivas.

De Austin Butler, las críticas señalan una actuación “deslumbrante y convincente” como el ‘Rey del rock’. Incluso, para muchos, es como volver a ver a Elvis. “El Rey está vivo y bien, al menos en la pantalla”, dijo Jordan Farley, de Game Radar.

“Básicamente puse el resto de mi vida en pausa durante dos años y simplemente absorbí todo lo que pude”, dijo Butler en rueda de prensa en el Festival de Cannes sobre cómo preparó la interpretación de Presley.

El actor se obsesionó con escudriñar las aristas del personaje, dividió su vida en períodos de tiempo y comprobó cómo iba cambiando su voz y su movimiento. “Y pasé dos años estudiando, tratando de encontrar su humanidad lo mejor que pude a través de eso”, aseguró.

Butler nació en Anaheim, California, el 17 de agosto de 1991; su madre, Lori Anne, que dirigía una guardería en casa y falleció en 2014, y su padre, David, tasador de bienes inmobiliarios comerciales, se divorciaron cuando el actor tenía siete años, según Vogue.

Conforme a su biografía en IMDb, Butler siempre ha disfrutado de películas de todo tipo. “James Dean era el actor que me obsesionaba cuando era niño”, le dijo a Vogue, “he visto Rebel Without a Cause (Rebelde sin causa) muchísimas veces”.

"James Dean era el actor que me obsesionaba cuando era niño", le dijo a Vogue, "he visto 'Rebel Without a Cause' ('Rebelde sin causa) muchísimas veces".

'Pasión por nada’

La carrera de Butler comenzó cuando su hermanastro llamó la atención en una feria del condado de Orange. El actor lo acompañó a una audición, en la que consiguió un hueco. “Realmente no tenía pasión por nada que incluyese otra gente en aquel momento”, dijo a la edición británica de GQ. “No hacía deportes. No hacía cosas con otros niños”, añadió.

Sin embargo, recoge la revista, cuando se dio cuenta de que realmente podría disfrutar con la interpretación, buscó un profesor y comenzó a conseguir más papeles de manera gradual.

La actuación fue ganando más terreno en su vida y sus aspiraciones, y dejó los estudios, con el apoyo de sus padres, para perseguir una carrera delante de las cámaras. Comenzó su carrera en series juveniles de Disney, Nickelodeon y CW. Apareció en Hannah Montana, en Ned’s School Survival Guide, iCarly o Zoey 101 y The Carrie Diaries, entre otras.

"Estaba como un poco avergonzado por algunas de las cosas que tenía que hacer, pero tenía que ir metiéndome en el tema", le dijo Butler a 'Vogue ".

“Estaba como un poco avergonzado por algunas de las cosas que tenía que hacer, pero tenía que ir metiéndome en el tema”, le dijo Butler a Vogue. “Así que decidí tratar cada uno de esos trabajos como una manera de crecer”.

A GQ, el actor le contó que quería hacer papeles como What’s Eating Gilbert Grape o The Basketball Diaries. “Estaba viendo Raging Bull y ese tipo de películas, y decía: no quiero ser simplemente un tipo que atraviesa una puerta en cámara lenta”.

En el cine ha formado parte del reparto de títulos como The Dead Don’t Die, The Intruders o Yoga Horses. En 2019 interpretó a Tex Watson en Once Upon a Time in... Hollywood, de Quentin Tarantino.

Elvis en su interior

Más tarde llegó la oportunidad de interpretar a Elvis de la mano del director australiano Baz Luhrmann, que había estado considerando otras opciones como Miles Teller o Harry Styles antes de que llegara a su mano la cinta de Butler. “Desde el momento que conocí a Austin, él llevaba consigo algo de Elvis. Tenía un toque de pavoneo”, dijo el director a Vogue.

Ya con Butler en el proyecto, el rodaje quedó en suspenso en marzo de 2020, con la llegada del covid-19. El actor aprovechó el retraso en el inicio del rodaje para profundizar más en el papel.

“Creo que la película habría sido muy diferente si hubiéramos comenzado a filmar en ese punto. Y estoy agradecido de haber tenido tiempo para dejarme marinar”, le dijo a GQ.

MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES

En Twitter: @EFENoticias