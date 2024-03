AuronPlay habla de la enfermedad que no le ha permitido hacer streaming

En los últimos días, los seguidores de Auronplay han estado preocupados por la salud del streamer, pues él suele ser muy constante con su trabajo y durante un tiempo no pudo hacer transmisiones en vivo.



Después de unos días muy duros, el creador de contenido reapareció y aprovechó para explicar que había estado muy enfermero porque tenía una infección en la garganta.

El youtuber empezó diciendo que pensó que tenía una amigdalitis, algo que le suele pasar bastante seguido: “Soy especialista. He pillado muchas [amigdalitis] en mi vida”, afirmó. “Pero esta eran especial. Ni agua con limón, ni agua con sal me ayudaba”.



"Esto era un infección de treinta nueve y medio de fiebre. Vi a los Power Rangers en mi habitación. Alucinaciones. Sudores. Fríos. Terrible", aseguró.



(Lea también: Billie Eilish reveló gran secreto: terminó con un novio 'por culpa' de Christian Bale).



Asimismo, agregó: "Lo primero que me dijeron era eso: amigdalitis. Pero pasaban los días e iba a peor. No podía comer. No podía tragar".

El streamer fui al otorrino y le comentó que muy probablemente tenía una bacteria, pues se enferma muy seguido, tres veces al año o cuando realiza un viaje.



(Siga leyendo: Festival Vive la Salsa abrió su preventa en Bogotá con descuento y reveló sus artistas).



"Cuando estoy rodeado de mucha gente, mis defensas bajan (…) me afectan los cambios, es decir, los cambios de pillar un avión e ir a Los Ángeles o de ir a un lugar con mucha gente, pues caigo enfermo", comentó.



Por último, aseguró que ya se encuentra mucho mejor y que está tomando medicación para eliminar la bacteria, pero el doctor le advirtió que si esto le vuelve a ocurrir lo tendrá que operar y quitarle las amígdalas.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Jorge Rausch cerró Criterión, pero anunció un nuevo proyecto: ¿de qué se trata?

Tiktoker muestra truco infalible para saber si un hombre es infiel: ‘Nunca me falla’

Claudia Bahamón reveló los secretos que hay detrás de 'La casa de los famosos'