Este 6 de febrero el creador de contenido digital ‘Auronplay’ dio a conocer a sus seguidores la noticia de que se iba a retirar de Twitch, plataforma en la que era bastante activo, pese a que se hizo famoso hace varios años en ‘YouTube’.

Todo esto, debido a que no se siente a gusto con lo que hace y está cansado del Internet: “Últimamente no puedo evitar enfadarme, estar muy quisquilloso y bueno, voy a tomarme unos días libres de Twitch”, dijo el influencer en una transmisión en directo.

Sin embargo, aclaró que este no sería el fin absoluto de su carrera como streamer, ya que también señaló que quiere volver en algún momento aunque no especificó cuándo lo hará: “Voy a tomarme unos días libres. No me voy a ir cinco años, no sé si me voy a ir una semana, tres días, un mes, no lo sé, no quiero ponerme fecha”, aseguró el español.

Además, explicó que su estado emocional no le permite desempeñarse de la mejor manera: “Estoy muy quemado de internet. Llevo once años dedicándome a la creación de contenido y se me ha notado últimamente. He tenido una época en la que he abierto stream enfadado y gruñón. Se me ha notado, por ejemplo, con lo de los ESLAND", dijo.

¿Qué pasó en ESLAND entre Auronplay e Ibai?

El pasado 29 de enero se llevaron a cabo los premios ESLAND, un evento en el que se homenajea a los mejores creadores de contenido del mundo, en el cual el español Ibai se llevó el reconocimiento al ‘Mejor streamer del año’, algo que no fue del agrado de Auronplay, quien aseguró que fue “una completa farsa”.

alguien puede decirme qué ha dicho? yo no lo puedo ver https://t.co/Ss7F1mv5sZ pic.twitter.com/1QqT9rX0j0 — Auron (@auronplay) February 1, 2023

Squid Minecraft Games

Para despedirse de su audiencia, el español se disculpó con los demás creadores de contenido, a quienes ofendió durante sus once años en la plataforma, habló sobre el perdón que le pidió a la mamá de Yeremi Vargas, un niño que lleva más de 16 años desaparecido en España, de quien el influencer se burló en reiteradas ocasiones.

No obstante, el español con más de 18 millones de seguidores en sus redes sociales aseguró al final del video que participará en el Squid Minecraft Games.

