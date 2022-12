‘Club 10’ fue uno de los programas infantiles más vistos de la televisión colombiana por casi 16 años hasta 2015, cuando dejó de emitirse por falta de rating. Por el show pasaron grandes actrices y cantantes que hoy representan a colombia en el mundo del entretenimiento internacional como Carmen Villalobos y la ganadora del Grammy Juliana Velásquez.



No obstante, los personajes que se llevaron todos lo halagos de la generaciones más pequeñas de inicios de siglo fueron ‘Mary Moon’, la recordada gata blanca, ‘Dinodoro’, el dinosaurio bebé, y ‘Aurelio Cheveronni’, el icónico lobo rojo, que se robó todas la admiración de la audiencia colombiana con su gran sentido del humor.

Formatos Club 10. Foto: Caracol Televisión

El formato tuvo varias facetas, iniciando en lo que se conoció como ‘La familia 10’ (1999 - 2004), Club ‘10’ (2004- 2007), ‘generación 10’ (2007- 2010) y ‘el cuarto de Juli’, con que finalizó el show en 2015.



Precisamente Cheveronni, interpretado por el actor y productor televisivo Fernando Rojas, volvió a acaparar la atención de las redes sociales y los medios de comunicación al reaparecer con su personaje para el podcast ‘blutu’, un nuevo formato con el que ‘Blu Radio’ quiere llegar a las generaciones más jóvenes.



Durante la entrevista se mencionaron temas varios de la cultura popular colombiana. Muy fiel a su estilo, el lobo Cheveronny salió de su papel infantil y se le pudo notar otro tipo de humor más enfocado al público adulto que lo vio de niño.

¿Volverá el programa al aire?



Varias preguntas se suscitaron durante la conversación, entre ellas, la posible vuelta del personaje al mundo de la televisión o su adaptación al mundo digital. Su respuesta fue sencilla, pero afirmó que le gustaría explorar el mundo del podcasting o formatos similares en el que el lobo sea el principal protagonista.



Sin embargo, durante el programa no hizo énfasis sobre el ‘club 10’ y su regreso a nuevas plataformas, pues el tema no se tocó a fondo. No obstante, hay que recordar que Aurelio Cheveronni de vez en cuando aparece en algunos talleres de actuación para dar clases, en especial en Caracol Escuela.



“Obviamente he extrañado a la audiencia y me gustaría volver en este formato (podcast) porque se ve que es muy interesante”; expresó.



Así mismo, habló sobre las especulaciones que corrían en su contra sobre el consumo de drogas y las posibles causas de su desaparición de la televisión colombiana.



“Nosotros éramos demasiado zanahorios (sanos) nosotros éramos profesionales de la televisión. Además, trabajamos para niños y por los niños, entonces teníamos que ser demasiado cuidadosos con ese tipo de cosas”.



