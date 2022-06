La actriz Aura Cristina Geithner ha dado mucho de qué hablar desde que anunció que había incursionado en la industria del contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.



Según le contó a EL TIEMPO, en una entrevista el pasado mes de febrero, todo comenzó cuando se dedicaba al modelaje, dado que muchas veces tenía que posar con poca ropa y hasta desnuda, como lo hizo para ‘SoHo’.

“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. (...) Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”, dijo en ese momento para este medio.

¿Un ‘emprendimiento’ sensual?

La actriz, de 55 años, conocida por trabajar en novelas como ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘La casa de las dos palmas’ y ‘Sangre de lobos’, entre otras. Foto: Instagram @ crissgeithner

‘La potra zaina’ tiene un pódcast erótico y vende cientos de fotos usando disfrases y lencería. Sin embargo, ahora ha agregado un nuevo producto a su catálogo: ropa interior usada.



En una conversación con el programa ‘Al rojo vivo’, de ‘Telemundo’, la mujer, de 55 años, reveló que, aunque no son muchos los hombres y mujeres que le apuestan a una adquisición como estas, si hay uno que otro que se interesa.

“Son tanguitas muy finas, muy bonitas. Las uso, obviamente soy muy cuidadosa y muy higiénica, yo no entrego tanguitas sucias ni mucho menos, pero sí están impregnadas con mi olor personal”, dijo Geithner.



Aura Cristina siempre se ha caracterizado por mostrar contenido muy sensual en sus redes sociales: bailes y fotografías en paños menores son frecuentes en sus publicaciones de Instagram.

De acuerdo con la entrevista, en su OnlyFans la actriz juega a ser “atrevida y sensual”, además, tiene muchos disfraces y lencería.

Un nuevo camino musical

Este año, Aura Cristina se ha dedicado a retomar su incursión en la música, la cual tenía pausada desde finales de los 90. En 2022 ya ha dado a conocer dos sencillos: ‘Decepciones’ y ‘Tú me gustas’.



“Este es un año bastante importante porque proyecté trabajar toda mi parte musical. (Quiero) posicionarme como la diosa del despecho. Quiero trabajar esa música que dejé en el tintero. Estoy lista para los escenarios para retribuir a este país todo lo que soy capaz como artista y como mujer”, le dijo Geithner a ‘La entrevistería’ de EL TIEMPO.

