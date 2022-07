La colombiana Aura Cristina Geithner compartió en redes sociales la muerte de su mamá, Cristina Cuesta. El deceso se produjo el 11 de julio y según algunos reportes, la artista no habría alcanzado a verla antes de su partida.



Quien dio la noticia fue el actor Harry Geithner, hermano de Aura Cristina, que subió una publicación de condolencias a su cuenta de Instagram.



(Siga leyendo: Daniel Arenas y Daniella Álvarez mostraron su romántico paseo por París).

“Con sumo pesar, extendemos nuestras máximas condolencias, tras la partida de la señora Cristina Cuesta Pérez, madre del Señor Harry Geithner, en el día de ayer” expresó el comunicado difundido el día martes.



Todo parece indicar que Cuesta estaba residiendo en México cuando falleció. Tanto la actriz como su hermano han vivido en ese país por algunas temporadas.



Según el periodista Andrés Alcalá, Geithner intentó viajar antes que su mamá muriera para despedirse de ella y verla por última vez. Sin embargo y pese a sus esfuerzos, no lo logró.



“Tuvo que viajar de urgencia a la ciudad de México porque tenía una urgencia, no me comentó qué era porque necesitaba visitar a su mamá, pero desafortunadamente, al parecer, no alcanzó a llegar” indicó Alcalá.



(Le recomendamos: ‘MasterChef’: el mensaje de Carla Giraldo a Ramiro Meneses tras la final).

El viaje

La actriz lamentó el fallecimiento en sus historias de Instagram. Foto: Instagram: @crissgeithner

Aunque en redes sociales la actriz no se había manifestado, publicó una serie de historias de Instagram en el aeropuerto antes de viajar al funeral de su madre.



Con tapabocas, chaqueta y una maleta de mano, la artista mostró como esperaba en una sala por su avión. En una fotografía escribió “El viaje más triste”.



“La vida son pequeñas dosis de duelos” agregó en otra historia.



En las últimas horas publicó otro homenaje para su mamá en su cuenta de Instagram. Se trata de una imagen con un mensaje de condolencias donde se ve la fecha del fallecimiento.



La actriz utilizó la canción de Lady Gaga, ‘Always Remember Us This Way’, en español, ‘Siempre recordémonos de esta manera’, para acompañar los honores a su progenitora.



Ni Aura Cristina ni su hermano han dado mayores explicaciones de cuál fue la causa de muerte de su mamá. Sin embargo en redes sociales, los seguidores los han llenado de comentarios y mensajes de pésame.

