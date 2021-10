‘No estoy dispuesta’: Aura Cristina ante solicitudes ‘pasadas’ en OnlyFans

Aura Cristina Geithner está en la memoria de los colombianos por su participación en diferentes producciones televisivas. La actriz abrió una cuenta en OnlyFans hace varios meses, pero algunos de sus fanáticos han querido ‘cruzar’ el límite del contenido.



Geithner ha hecho carrera en telenovelas como ‘Sangre de lobos’, ‘La potra Zaina’, ‘Gata Salvaje’ y ‘Mujeres asesinas’.Hace algunos meses se alejó de las grandes producciones y canales para internarse del todo en las plataformas digitales.

“Sé que muchos a veces me preguntan ‘¿qué pasó con la televisión?’. Yo les digo ‘eso queda en la historia de la televisión colombiana’. Hoy en día el mundo ha cambiado y uno tiene que cambiar con el mundo”, afirmó en entrevista reciente con ‘W Radio’.

Geithner mencionó que quiere emprender nuevos caminos en el mundo digital. De hecho, en febrero de este año abrió su cuenta en la plataforma OnlyFans. Allí cuenta con algo más de mil seguidores, quienes han pagado cerca de 19.99 dólares al mes (más de 75 mil pesos colombianos) para tener acceso a su contenido.



La colombiana, de 54 años, ha hecho énfasis en que sus fotos y videos en la página no son explícitos. Desde la descripción de su perfil lo evidencia, pues se concibe como “enamorada de lo intangible, sutil y erótico”.

Pese a ello existen algunos fanáticos que esperan ‘otras cosas’ de su paso por la plataforma de contenido exclusivo.

“Sí, es un poquito más subido de lo que manejo en mis redes sociales. Manejo mucha lencería y transparencia, pero sí me hacen solicitudes a nivel personal”, confesó al medio citado.



“Algunas las puedo atender, otras no las puedo atender porque yo manejo la sensualidad y el erotismo, pero no soy una ‘pornstar’. No manejo pornografía. No estoy dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, aunque lo respeto”, dijo.



Ella, para lidiar con ese tipo de mensajes, ha decidido responder y ser clara con los usuarios. Les dice: “Este no es lugar para pedir ese tipo de cosas, no lo busques aquí”.

Aura Cristina, ganadora de cuatro premios TVyNovelas y dos premios India Catalina, reveló que quiere enfocar su carrera también en la música popular y de mariachi. Hace algunos meses estrenó el tema ‘Decepciones’.



El video de la canción, publicado en abril de este año, cuenta con más de 600 mil reproducciones en YouTube.

