Aura Cristina Geithner está en la memoria de los colombianos por su participación en diferentes producciones televisivas. Ha hecho carrera en telenovelas como ‘Sangre de lobos’, ‘La potra Zaina’, ‘Gata Salvaje’ y ‘Mujeres asesinas’.



Hace algunos meses se alejó de las grandes producciones y canales para internarse del todo en las plataformas digitales. Abrió una cuenta en OnlyFans, en la cual comparte contenido erótico.



Sobre esto y más, Geither habló con Jair Vásquez en La entrevistería, un espacio digital de EL TIEMPO.

“Yo no sé cómo comencé”, reveló. Sin embargo, recordó que debido a su carrera de modelaje posaba continuamente frente a lentes de cámara sin tapujos. Incluso, salió en la portada de la revista ‘Soho’.



“Siempre estuvo presente eso de gustar, de atraer, de provocar. Me gusta sentir esa sensación. Es como redescubrir y estar con esa energía poderosa que es la sexual. (...) Eso me mantiene viva sexualmente, me mantiene deseosa y deseada”.



Para ella, el deseo sexual es una energía muy poderosa que se puede disfrutar y llevar a otros campos. Así lo hizo al incursionar en OnlyFans bajo el perfil de Criss Geithner.

¿Cómo llegó a OnlyFans?

La actriz, de 54 años, se dio cuenta de lo “provocativa” que es y eso la animó a mirar las posibilidades en redes.



“De alguna manera creo que mis usuarios me han mostrado lo que les gusta y atrae de mí. Eso me da poder (risas). Yo amo estar en OnlyFans porque hago mis contenidos y hago mucho contenido amateur”.



Explicó que sola se toma las fotografías en lencería, graba videos y realiza podcast eróticos.



“Yo sigo viéndome y me caliento. Me pego unas calentadas horribles (risas). Es para mí un juego”.



Eso sí, tiene límites. Confesó que no está “jugando a ser una porno star, ni una web cam”. Geither hizo claridad frente al uso de OnlyFans, pues no cree necesariamente que sea una plataforma dedicada a la pornografía, ya que hay contenido de múltiples ramas.

Aura incursionó en OnlyFans bajo el perfil de Criss Geithner. Foto: Fernando Ariza / EL TIEMPO

La plataforma la utiliza para mostrar un poco de su intimidad, algo que no comparte en otras de sus redes sociales.



“Ya he hecho un nombre. Soy una actriz que vivió el furor de la televisión, tengo un hijo además. Son cosas que las respeto, pero en el juego me gusta. Me va muy bien con el podcast erótico”.

¿Qué busca en OnlyFans?

Está próxima a cumplir un año en la plataforma, donde supera los mil seguidores, quienes han pagado cerca de 19.99 dólares al mes (más de 78 mil pesos colombianos) para tener acceso a su contenido.



“Me ha ido muy bien y no la quiero dejar. Puede que suene un poco absurdo, pero es una plataforma que me mantiene caliente, viva, me gustan los momentos amateur que hago. Me he disfrazado de todo”.



Considera el espacio como un elíxir, en el cual pone a prueba todos sus sentidos. De hecho, recordó su vida amorosa y dio unos consejos.



“El verdadero amante es el que aprende a descubrir, sentir y degustar a su pareja. Sabe que cada parte de su piel es un tesoro que hay que descubrir. Cuando haces eso, encuentras una conexión, dos almas. Ese amor jamás termina”.

Ha hecho carrera en telenovelas como ‘Sangre de lobos’, ‘La potra Zaina’, ‘Gata Salvaje’ y ‘Mujeres asesinas’. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

No solo habló en La entrevistería de su cuenta de OnlyFans y sexualidad, también expresó su amor por TikTok, una red que le ha permitido alcanzar los 2.5 millones de seguidores.



“Ojalá tuviera todo el día para hacer ‘tiktoks’. Lo hago rápido, en cualquier lugar. Me encanta ser retadora, digo groserías, soy frentera. Recuerdo que cuando empecé, mucha gente me decía ‘se enloqueció’. Pues, sí”.



En esa cuenta baila, hace fonomimicas y sigue los llamados ‘challenges’.

¿Qué viene para Aura Cristina?

Ahora está inmersa en su campo musical. De hecho, ya lanzó dos de sus primeras canciones: ‘Decepciones’ y ‘Tú me gustas’.



“Este 2022 es un año bastante importante porque proyecté trabajar toda mi parte musical.(Quiero) posicionarme como la diosa del despecho. Quiero trabajar esa música que dejé en el tintero. Estoy lista para los escenarios para retribuir a este país todo lo que soy capaz como artista y como mujer”.



Enfatizó que se siente “libre y en paz”. Quiere disfrutar el proceso y seguir adelante, después de vivir momentos difíciles.

Aura Cristina Geithner quiere fortalecer su proyecto musical en este 2022. Foto: Instagram @crissgeithner

“Le doy gracias a Dios porque ya entendí. Siento que había cosas que no estaban donde deberían estar. Estaba trabajando más el hacer que el ser. Cuando entendí eso, empecé a resurgir. (...) Cuando nos sentamos con nosotros mismos al día y decimos ‘¿dónde estoy, qué quiero, dónde quiero estar y cómo quiero vivir? Ahí es donde comienza tu verdadera realidad y felicidad. Yo comencé ahí”, concluyó.



Recuerde que puede ver la entrevista completa en La entrevistería, un espacio digital de EL TIEMPO, conducido por Jair Vásquez.

