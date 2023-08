Muchos no recuerdan, en la década de los 90, hubo una relación que acaparó los focos de la prensa. El corto, pero intenso amorío entre Aura Cristina Geithner y Miguel Varoni fue todo un escándalo.

El romance sucedió cuando el actor de 'Pedro, el escamoso' se encontraba casado con Patricia Ércole, mientras que la actriz tenía una relación con Óscar Azula, un pintor y fotógrafo. Los dos quedaron completamente flechados y decidieron terminar sus relaciones.

Ambos se conocieron en el set de grabación de la telenovela 'La potra zaina', una historia transmitida por el 'Canal A', que fue protagonizada por Varoni y Geithner, en el año 1993. Gracias a esta producción, los dos quedaron flechados al instante.

Su amor duró tres años. En 1996, los dos decidieron terminar. Por su parte, el argentino, nacionalizado en Colombia, conoció a Catherine Siachoque, en 'Las Juanas', sin pensar que sería el amor de su vida y con quien lleva más de 25 años juntos.

Esto dijo la actriz del reencuentro con Miguel Varoni

La actriz, quien reside en Medellín, ahora se dedica a la música. Incluso, uno de sus videos fue financiado gracias a su trabajo en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Según información revelada por la revista 'Vea', Geithner recibió una propuesta para ser parte del elenco de la nueva temporada de 'Pedro, el escamoso'.

En diálogo con la revista, la actriz contó cómo fue el encuentro entre ella y su expareja. "En algún momento, recibí una llamada del casting de Caracol para hacer pruebas para 'Pedro, el escamoso', (...) Tenía que viajar de Medellín a Bogotá", expresó la artista al medio de comunicación citado anteriormente.

En ese momento, la mujer no podía creer que se comunicaron con ella para un papel. En reiteradas ocasiones, les pregunto si no se trataba de un error, a lo que respondieron que no. "soy una persona que hace mucho tiempo soltó, sané muchas cosas, pero no sabía cómo estaban las condiciones para realizar ese proyecto", aseguró a la revista.

Geithner al llegar a Bogotá habló sobre el reencuentro y lo que dijo: "No lo pensé dos veces, fui con él y lo abracé, le dije: 'qué gusto saludarte, me alegra muchísimo', saludé a su manager e hicimos la escena", expresó la actriz.

Después de la escena, Aura Cristina Geithner expresó que se sentía muy contenta y agradecida. Además, le mando saludos a Catherine Siachoque.

Aura Cristina no pasó para ser parte de la nueva historia de 'Pedro, el escamoso'. "No quedé en el elenco, pero fue bonito ese encuentro, porque fue sanar muchas cosas, por lo menos de mi parte, hace mucho tiempo que no veía a Miguel", dijo a 'Vea'.

Entrevista a la actriz Aura Cristina Geithner

