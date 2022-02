La actriz colombo mexicana, Ana Cristina Geithner, confesó que está saliendo con el presentador Camilo Cuervo, luego de que le robó un beso en frente de sus compañeras de trabajo.

“No me lo esperaba. La verdad, todo comenzó como un juego y terminó convenciéndome. No sé, ni yo misma me explico qué fue lo que pasó, sencillamente pasó”, reveló entusiasmada a los televidentes del programa de entretenimiento 'Lo Sé Todo' del 'Canal 1'.



En un video quedó captado como, mientras Geithner está posando para unas fotos con sus compañeras, Cuervo se abalanza sobre ella para darle inesperadamente un beso. La actriz no se negó y siguió con el juego. Las demás personas presentes se rieron y celebraron el momento.



(Siga leyendo: La 'travesía' que llevó a una joven venezolana a trabajar con Adam Sandler).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede acceder al video aquí).

Aunque parecía que este sería el único video de ellos dos que rondaría por redes sociales, tiempo después fueron captados en una cita romántica, dándose muchos besos y abrazos.



En esta relación hay una diferencia de 30 años de edad, ya que Aura Cristina Geithner cumplirá 55 años en el 2022, mientras que Camilo Cuervo cumplirá 25 años.



(Lea también: Hija de Aida Merlano dice que no le quisieron vender camioneta por su mamá).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la imagen aquí).

No obstante, aunque la actriz aceptó públicamente que estaba saliendo con Cuervo, no confirmó que fuese su novio ni que estuvieran en una relación seria. Solo expresó que entre ellos dos hay mucha química y están viviendo un buen momento.



“Ambos estamos claros en donde estamos y qué queremos. Son de esas cosas que pasan, pero que se viven y no las quieres dejar pasar (...) Si me preguntas para donde va eso, no lo sé. Lo único que te digo es que no lo quiero dejar pasar”, afirmó Geithner.



(Siga leyendo: '¿Había que pedirle pemiso a Pipe?': Luisa Fernanda W responde a críticas).

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la imagen aquí).

Más noticias

- Ivan Lalinde recordó momentos junto a Lina Marulanda antes de su muerte.

-Por decir que el aborto es un negocio, le llueven críticas a Carolina Cruz.

-Baba Vanga: la predicción sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tendencias EL TIEMPO