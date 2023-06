Lionel Messi es el ídolo indiscutible de Argentina. El futbolista, que llevó a su selección a la gloria mundial y ha marcado el balompié con su talento, es para muchos, la máxima estrella de su país.



Es por esto que cualquier posibilidad de verlo se convierte en un sueño hecho realidad y eso fue lo que pasó a un joven repartidor que resultó llevando un pedido de churros a la casa del crack sin saberlo.





Mantener la privacidad y seguridad es clave para figuras como Messi y su familia, pues estar en el ojo público puede ser complejo.



Sin embargo, el astro argentino disfruta de compartir con el resto de sus amigos y familiares que viven en su país de origen, motivo por el cual no desaprovecha las vacaciones para hacer una visita.



A pesar de esto, lo debe hacer con toda la seguridad del caso y por eso, según contó el repartidor en un audio, el lugar estaba lleno de policías y seguridad, motivo por el cual no pudo capturar el memorable momento.



Lo que sí hizo fue enviarle una nota de voz a su mamá para contarle lo que había vivido y el audio se ha hecho viral.

"Hola, Ma. Recién me llegó un pedido a Kentucky y ¿adivina para la casa de quién fue?

Era la casa de Messi", arranca diciendo emocionado.





Cuenta que la persona que recibió el domicilio fue Antonella, la esposa de Messi, con uno de los hijos de la pareja y un amigo.





"Yo no pensé que era la casa de él y cuando llegué estaban todos los policías, todos los de seguridad ahí, la gente y yo llegando ahí", comenta como si aún no creyera lo que le pasó.





"Lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé, me levantó la voz y yo ahí ya me largué a llorar de la emoción", cierra el joven repartidor, todavía impactado por lo que vivió.

Además de lo conmovedor de la historia, los usuarios de TikTok han destacado el tierno gesto de contarle a su madre lo que le sucedió.



"No sé qué es más tierno, que esté tan emocionado o que fuera a contarle a su mamá", "Hola Ma, todo bien..." La única frase que sale cuando un pibe tiene el corazón estrujado", "Yo lloré no porque conoció a Messi, sino por la manera que relató a su 'ma' lo que le ocurrió!!", se lee en la publicación.

Lionel Messi pone rumbo a Miami

