Una mujer italiana se ha hecho viral en las redes sociales, debido a su ímpetu para denunciar a los ladrones que intentan robar a los turistas.



A través de su cuenta de TikTok, Mónica Poli expone a los amigos de lo ajeno que pretenden adueñarse indiscriminadamente de las pertenencias de los visitantes de la romántica Venecia.

'¡Attenzione pickpocket!', que significa '¡Atención carterista!', se ha convertido en un lema de seguridad para alertar a los transeúntes. A gritos, la mujer enciende el lugar en el que esté, si nota la aparición de algún delincuente interesado en hurtar alguna una cartera.



(Le puede interesar: ¿Por qué orcas y nutrias están atacando a turistas en playa de Estados Unidos?).



La mujer de 57 años ha destacado en la red por su particular, pero efectiva señal de evitar que los viajeros despistados sean víctimas de los sagaces delincuentes que se las ingenian para robar las billeteras, pasaportes y otros artículos de los bolsillos de los mismos sin que estos lo noten.

¿Cómo denuncia a los malhechores?

Con una observación impecable, la mujer detecta quiénes son los presuntos ladrones para acecharlos con su cámara, en tanto pronuncia su lema que parece un aviso de guerra, al tiempo que estos salen huyendo con su rostro cubierto.



Su artesanal sistema ha hecho que esta y su patrulla ciudadana, llamada 'Cittadini Non Distratti' (Ciudadanos sin distracciones), contribuya a la captura efectiva de estos personajes que creen pasar desapercibidos por las calles de la capital italiana.



(Siga leyendo: Turistas mexicanas se vuelven virales por pelear por dos mil pesos ).



De acuerdo con 'The Economist', en el año 2019 facilitaron en un tercio los arrestos de carteristas en Venecia, lo que la ha ayudado a extender su iniciativa en otras ciudades como Roma y Milán.



Aunque esto hace parte de un programa de patrullaje hecho por civiles desde hace décadas, se ha vuelto tendencia en las redes. La voz de Poli ha inundado TikTok con su gran alerta “¡Attenzione, borseggiatrici!", "¡Atención, ladronas!", que es otro de sus extendidos gritos.



(Lea también: Denuncian nuevo 'atraco' en cuenta de Playa Blanca: casi cinco millones de pesos).



"Es muy extraño para mí. ¡Mi voz está en todas partes! Estoy feliz porque el mensaje llegó donde queríamos. Queremos que los turistas, la gente que viene a Venecia y a Milán, presten atención. Los carteristas son muy rápidos", dijo en entrevista con 'The New York Times'.



Sin duda esta iniciativa ha salvado a varios turistas de ser víctimas del famoso cosquilleo y su fascinación por lo ajeno.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias