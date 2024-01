Atracó el crucero más grande del mundo: ¿cuánto vale su viaje y cuál es su trayecto?

El pasado 10 de enero, el Royal Caribbean presentó su crucero más grande hasta el momento, el ‘Icon of the seas’ que atracó en el Puerto de Miami para iniciar su gran travesía inaugural por el Caribe.

El barco tiene una categoría 6, y tiene en su interior “el parque acuático más grande en alta mar”, que cuenta con siete piscinas, unas atracciones que asombrarán a muchos, como el 'Frightening Bol't, el tobogán más alto de un crucero en la historia y un 'PressureDrop', el primer canal acuático abierto de caída libre.



(Le puede interesar: 'Icon of the seas', el crucero más grande del mundo, zarpará en 2024).



De acuerdo con 'Univisión', el monumental barco contará con un extenso alojamiento de tres pisos llamado 'The Ultimate Townhouse', que la línea de cruceros describe como una “amplia plataforma llena de aventuras equipada con un tobogán en la suite, una estación de karaoke y más tesoros escondidos".



Este también presentará más de múltiples "formas de cenar, beber y entretenerse", ya que contará con 40 opciones distintas de restaurantes, así como de ocho "vecindarios" y 20 cubiertas a bordo, según la compañía.



Así mismo, los amantes de las emociones fuertes pueden pasar el mejor momento de sus vidas a casi 50 metros sobre el océano, mientras exploran la experiencia del circuito de cuerdas 'Crown’s Edge'.

¿Cuánto cuesta viajar en él y cómo será su trayecto?

La embarcación, que tardó 900 días en construirse, zarpará del puerto de Miami el 27 de enero y ofrecerá durante todo el año itinerarios alternos de siete noches por el Caribe oriental y occidental. También hará una parada en la isla privada de Royal Caribbean, Perfect Day at Coco Cay, en las Bahamas.



De acuerdo con EFE, los viajes van desde los USD1759 por persona, ya que este tiene una capacidad para 7.514 pasajeros y 2.350 tripulantes, donde se podrá disfrutar de 48,5 metros de ancho y 365 metros de eslora.



Con un peso bruto de 250 mil toneladas, el barco es el primero de la nueva clase 'Icon de Royal Caribbean' desde su salida de Europa en diciembre, detalla 'NBC' Miami. Al crucero se le unirán dos barcos más en los próximos años: uno en 2025, 'Star of the Sea's, y otro en 2026.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL CON INFORMACIÓN DE

LA NACIÓN

EL TIEMPO

