Claudia Bahamón también fue víctima de violento atraco en Bogotá

Claudia Bahamón reveló que también fue atracada con violencia en Bogotá, en la 85 con 11, el mismo día del atraco a Diego Camargo y Tato Devia, un hecho que confesó aún "la tiene en shock" y por eso mismo no se había atrevido a contarlo.



Bahamón fue atracada violentamente al norte de Bogotá, arrastrada por una moto, situación que le dejó morados en el cuerpo y que relató en detalle del horror que tuvo que vivir al ser atacada por atracadores en moto. Dice ella que eran seis, que actuaban en pleno trancón de esa zona de la ciudad.

Claudia Bahamón hizo un doloroso relato de su atraco en su Instagram, dice, con el fin de que su historia "sirva para que la gente esté muy pendiente y nos cuidemos, para que nos solidaricemos con las persona que están caminando por las calles".



El violento robo del que fue víctima ocurrió en la calle 85 con carrera 11, mientras ella iba caminando, y ocasionó que muchas personas gritaran ante la agresión de que era víctima. Una mujer al final la ayudó y la entró a su local desde donde pudo pedir ayuda a su familia.

Así fue el atraco a Claudia Bahamón

"Yo iba caminando por la calle 85 con carrera 11, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar", contó Claudia Bahamón en sus historias de Instagram.



"El tipo de la moto no entendió que no podía zafar (la cartera) de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11", explicó Bahamón de los momento de horror que vivió ante la mirada de muchas personas.



En contexto: Los diez atracos de los últimos días que más indignan a los colombianos



"Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó", señaló la presentadora de Masterchef.

No podemos seguir caminando tan frescos en una ciudad que se salió de control FACEBOOK

TWITTER



Adicional a ello, según su relato, "en ese momento arrancaron seis motos" a correr entre los carros, pues "había tres personas gritando, estaban robando a tres personas más", justo en el mismo hecho contra ella.



Para leer: Capturan a ladrones en Bogotá gracias al GPS de un celular



"Arranqué a correr como una demente y cuando ya entendí que no sabía a donde iba y lloraba, me senté en el andén. Una señora brasilera me dio agua, me entró a su local (de tratamientos de belleza láser). Allí me ayudaron, me acompañaron, me prestaron un celular y estuve un buen rato por miedo a salir y que me hicieran algo".



La revelación de Claudia Bahamón culmina con que su atraco fue "el mismo día que robaron a Sebastián Villalobos y a Diego Camargo. No podemos seguir caminando tan frescos en una ciudad que se salió de control".