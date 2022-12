Orlando Valderrama, más conocido por su apodo artístico El Cholo Valderrama, es un cantautor colombiano, maestro de música llanera. Ahora, por medio de su cuenta de Twitter denunció un acto de inseguridad en el país.



El artista informó que su hermana fue víctima de un robo en Yopal, además indicó que el hecho ocurrió a plena luz del día y se quejó de la situación de inseguridad que está experimentando el territorio nacional.



“Ayer atracaron a mi hermana a plena luz del día en el Yopal. Qué inseguridad tan brava señores”, escribió.



Incluso, mencionó en su publicación la cuenta de la Alcaldía de la ciudad de Yopal @alcaldiadeyopal y les pidió que tomaran cartas en el asunto para evitar que este tipo de sucesos continúen pasando en Casanare.



Ayer atracaron a mi hermana a plena luz del día en el Yopal. Que inseguridad tan brava señores @alcaldiadeyopal hagan algo no sean tan morrongos. Los atracos son pan diario en la bella capital del Casanare… — CholoValderrama (@CholoValderrama) December 23, 2022

“Hagan algo, no sean tan morrongos. Los atracos son pan diario en la bella capital del Casanare”, agregó.



Además ha recibido varias respuestas en son de apoyo: “La seguridad en todos los rincones de este bello país que se está desmoronando a pedazos sin que nos demos cuenta”, indicó una de sus seguidoras.



Sin embargo, hasta el momento, el cantante no ha dado más información sobre el estado de su hermana o más detalles del robo que sufrió.