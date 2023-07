Una de las curiosidades del mundo es Atlántida, la mítica ciudad perdida en la historia, la cual se describe como una potencia militar que terminó en el fondo del mar por una catástrofe, sin embargo el misterio de ciudades perdidas no termina allí, pues existen otros territorios que los investigadores y científicos no han encontrado.



Un grupo de científicos del Ocean Exploration Trust encontró, a 600 metros de profundidad del océano Pacífico, una antigua superficie pavimentada que relacionaron con Atlántida, sin embargo expertos comentaron que simplemente se trataba de de formaciones rocosas producidas por la actividad volcánica submarina, al norte de las islas de Hawái.



La ciudad perdida de Z

Los investigadores han visitado territorios como Brasil y sus extensas selvas para encontrarla, incluso el grupo de investigadores dirigidos por Percy Harrison, quienes tenían el objetivo de ver la ciudad perdida en 1925 nunca más fueron vistos.



La leyenda conquistó la mente de muchos exploradores durante siglos, pues suponía una ciudad fantástica dentro de alguna selva sudamericana en donde sus habitantes iban cubiertos de oro, sin embargo según creía el escritor colombiano Gabriel García Márquez, la historia fue un invento de los indígenas americanos para engañar a los españoles y evitar así la conquista, según BBC News.



Ciudad perdida de Kalahari

La historia de este territorio perdido menciona su existencia en el desierto de Kalahari en el sur de África, en 1885, el aventurero Guillermo Farini cruzó el inmenso desierto y describió una serie de ruinas, años después varios científicos y exploradores se dispusieron a encontrar esas ruinas, no obstante hasta la fecha sigue siendo una ciudad perdida.



La leyenda empezó porque en el año 1860 William Leonard Hunt, inventor canadiense cruzó de lado a lado las cataratas del Naruzar sobre un alambre haciendo equilibrio, el fue la persona que contó haber visto las ruinas de una ciudad.

El Dorado

España era una de los territorios más interesados en el descubrimiento de la leyenda de El Dorado, la cual tiene sus raíces en el siglo XVI, por ello envió a varios conquistadores a buscar la ciudad perdida. La historia cuenta que la ciudad está cubierta con polvo de oro, por ello su nombre.



Según portales especializados esta historia es tan solo una leyenda, pues las bases históricas de la época no señalan un territorio sino una persona, un gobernante tan rico que se bañaba en oro todos los días.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

