Astronautas dejaron caer bolsa de herramientas en el espacio: ¿va a caer en la Tierra?

La Nasa dio a conocer que dos astronautas dejaron caer una bolsa con herramientas cuando realizaban una importante misión en el Espacio. Hay quienes se preguntan si esto puede generar algún tipo de riesgo.



A través de la página oficial de la Nasa, se publicó un comunicado de la caminata espacial realizada el pasado 1 de noviembre que tuvo como protagonistas a los astronautas Jasmin Moghbeli y Loral O'Hara.

Estas dos personas tuvieron como principal objetivo reemplazar uno de los 12 conjuntos de “rodamiento en la junta rotativa solar alfa del puerto, que permite que los conjuntos sigan al Sol y generen electricidad para alimentar la estación”, se lee en la web.



(No deje de leer: ¿Cómo se prepara un astronauta para ir al espacio? Así entrena Pablo Álvarez).



La misión tardó 6 horas y 42 minutos y se realizó con éxito. Seguidamente, los astronautas tenían planeado guardar una caja electrónica de comunicaciones llamada “Grupo de Radiofrecuencia”, pero el tiempo no les alcanzó para la tarea, por lo que decidieron hacer una evaluación para una futura caminata espacial.

Astronautas perdieron bolsa de herramientas en el espacio

En medio de la operación, Moghbeli y O'Hara no se percataron de que perdieron una bolsa con herramientas. Tras el percance, la Nasa aseguró que ya no era necesario el uso de dichos artículos.



(Lea también: Falleció Frank Borman, el primer astronauta que comandó una misión que orbitó a la Luna).



De la misma manera, se hizo un análisis con cámaras externas de la Estación Espacial Internacional (EEI) y se determinó que hay muy pocas probabilidades de que la bolsa regrese y con ello pueda generar algún tipo de daño a la EEI.

“Los controladores de vuelo detectaron la bolsa de herramientas utilizando cámaras externas de la estación. Las herramientas no fueron necesarias durante el resto de la caminata espacial. El Control de la Misión analizó la trayectoria de la bolsa y determinó que el riesgo de volver a contactar con la estación es bajo y que la tripulación a bordo y la estación espacial están a salvo y no se requiere ninguna acción”, se lee en la página web de la Nasa.



(No deje de leer: Frank Rubio, el astronauta de la Nasa que marca récord de estadía en el espacio).



De acuerdo con el sitio web ‘EarthSky’, actualmente la bolsa de herramientas se encuentra orbitando la Tierra por delante de la Estación Espacial Internacional y se espera que en los próximos meses esta se desintegre al hacer contacto con la atmósfera.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

