De infarto. Esa es la única forma de poder describir la final del Mundial de Qatar 2022. Con un partido muy reñido, al final Argentina fue quien se posicionó de nuevo como campeón del mundo después de 36 años tras ganarle a Francia en penales.

Muchos fueron quienes celebraron a lo grande, pero ciertamente en redes se pudieron destacar los familiares y las parejas de los jugadores de la Selección Argentina, quienes publicaron cómo vivieron el minuto a minuto de una de las finales más tensionantes de la historia.



La selección Argentina, en cabeza de Messi, alzando la copa del Mundo. Foto: EFE/EPA/Ronald Wittek

Entre ellos, estuvo la actual pareja del mediocampista Rodrigo De Paul, la cantante Tini Stoessel, quién, en una videollamada con su hermano, se le pudo ver cómo lloraba desconsoladamente por el gran triunfo de su Selección y su novio.



La ‘triple T’ que estaba en Argentina, al parecer mantuvo comunicación constante con su hermano, quien logró presenciar en vivo y en directo la final del Mundial.

18 décembre : @TiniStoessel en FaceTime avec son frère après la victoire de l’Argentine qui a remporté la Coupe du Monde de football 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3DqMzgk9Rl — •Martina Stoessel• (@MStoesselSourcx) December 18, 2022

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales por la reacción de la cantante y sobre todo porque su cuñado, Francisco Stoessel. Luego, pudo tomarse una foto con De Paul en la cancha del estadio Lusail.



Sin embargo, varias críticas surgieron al respecto, debido a que algunos usuarios de internet no apoyan la relación entre el futbolista y la cantante debido a la reciente ruptura con la madre de sus hijos, Camila Homs.



La modelo, originaria de Buenos Aires, es reconocida por su relación con el futbolista y haber tenido con él a muy temprana edad a Francesca y a Bautista, sus dos hijos.



Además, al comienzo del mundial se habló mucho sobre la decisión que tomó Homs sobre quedarse con los dos pequeños en Argentina y de no viajar a los partidos para ver a De Paul, pues según lo que le comentó al programa de televisión ‘Implacables’, no era algo que estuviese en sus planes.



Aun así, esto no le impidió disfrutar de la victoria argentina en el torneo de fútbol más importante en el mundo.

Celebrando en el calor de hogar



Mientras que la actual novia del siete de Argentina lloraba de emoción con su hermano, Homes, por su lado, estaba en casa con sus dos pequeños alentando al padre de sus hijos.

Tanto Francesca como Bautista vistieron la camisa de la selección argentina con el número que portaba su papá en la cancha, mientras veían el partido en su casa.

La familia se reunió en las calles para celebrar el triunfo de la selección. Foto: Instagram: @camihoms

Así mismo, Homs dejó ver en una publicación de Instagram los tatuajes falsos que se habían puesto los niños con la bandera de Argentina, e incluso mostró la copa de plástico que allí tenían, como símbolo del triunfo del país sudamericano.



Pero eso no fue todo. Más tarde, después de gritar el último gol, los tres se unieron a los fanáticos en las calles y celebraron juntos a sus amigos el tan anhelado triunfo.



Por otro lado, cabe resaltar que Homs sigue su carrera como modelo y a su vez se ha destacado por el implacable amor que le tiene a sus hijos.

