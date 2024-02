Así va el avance de la cirugía de alargamiento de piernas de Yeferson Cossio: ‘Ya casi’

El influencer colombiano, Yeferson Cossio, se sometió en el mes de septiembre de 2023 a una dolorosa cirugía que le permitiría crecer hasta 10 centímetros en altura.



Por medio de sus redes sociales ha mostrado el doloroso proceso. Inicialmente, explicó que, pese a no ser bajo de estatura, con sus 1.77 metros, optó por un procedimiento de alargamiento de las piernas, una decisión motivada por cuestiones estéticas más que médicas.



Tras seis meses de realizado el proceso, Cossío revelo que inició las terapias de recuperación para poder ponerse de pie y caminar sin ayuda de muletas o su silla de ruedas.



Los ejercicios consisten en apoyar, estirar y hacer fuerza controlada con sus piernas, esto con el fin de recuperar el equilibrio y sostener su peso.



Otra de las terapias que ya mostrado en redes es una con suspensión en el aire, en el que especialistas le ayudan a hacer desplazamientos caminando sin cargar todo su peso.



En las imágenes se observa que Cossio, debido a su estricta dieta y la falta de ejercicio en el gimnasio, ha perdido masa muscular.





Está cirugía también ha afectado su sueño, pues en redes sociales dijo:



"De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz. Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas".

Incluso, aseguro tomar medicamentos para dormir, pero debido al intenso dolor solo logra descansar un par de horas.

